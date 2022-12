Speciale mini-BMW’s in kinderrevalidatiecentrum: ‘Veel kindjes hier kunnen niet steppen of fietsen’

Veiligheid bruggen onder druk door slecht onderhoud, meer hinder en files in 2023

Op zeker veertig belangrijke wegen in het land is volgend jaar flinke vertraging te verwachten vanwege grootschalig onderhoud. Op nog bijna dertig snelwegen en bij vijftien bruggen kunnen weggebruikers hinder ondervinden van ‘beperkende maatregelen’ omdat de veiligheid in het geding is. De boosdoener is achterstallig onderhoud.

