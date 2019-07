Spectaculaire beelden uit Antwerpse tunnel: auto wordt meters ver meegesleurd door vrachtwagen

Met de auto op vakantie? Dit zijn de opvallend­ste (nieuwe) verkeersre­gels in het buitenland

7:54 Nu de grote zomeruittocht voor de deur staat, is het handig om je nog even te verdiepen in de verkeersregels van je favoriete toeristische bestemming. De boetes kunnen in het buitenland soms behoorlijk oplopen en zijn ook niet altijd even duidelijk. In dit overzicht op basis van de ANWB en Vlaamse Automobilistenbond (VAB) worden de belangrijkste (nieuwe) regels uitgelegd.