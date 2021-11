‘Spooktruck’ ramt 30 kilometer lang alles wat hij tegenkomt

MIJN BLIK EN IK Jaap (58) is ‘poepzuinig’ op zijn oorspronke­lijk rode MG, maar toeren door de Alpen moet wel kunnen

Écht verliefd zijn op je auto. Kan dat? De mensen in deze rubriek zullen volmondig ‘ja’ zeggen. Zij houden van hun auto. In deze aflevering: Alblasserdammer Jaap Verkaik (58) liep in 1999 een MG B tegen het lijf en zowel hijzelf als zijn vrouw waren direct verkocht. ,,Het was echt liefde op het eerste gezicht.’’

