Stroomstoot voor elektrische Volvo's

Alles is anders bij de vernieuwde elektrische Volvo XC40 en C40, maar daar zie je aan de buitenkant helemaal niets van. De motoren liggen bijvoorbeeld niet langer voorin, maar zijn verhuisd naar achteren. Ook worden andere wielen aangedreven. En er is meer.

Het lijkt alsof er bij Volvo iets faliekant fout gegaan is tijdens de assemblage van de elektrische XC40 en C40. Hadden de populaire SUV’s eerst hun elektromotor nog voorin liggen, nu is de aandrijfeenheid verhuisd naar achteren. Toch is er helemaal niets misgegaan in de Volvo-fabriek, want de nieuwe plek van de aandrijving was een welbewuste keuze.

Volvo op twee qua elektrische auto's

Niet dat Volvo met de elektrische XC40 en C40 verlegen zit om kopers. Het Zweedse merk heeft in de Nederlandse verkoopstatistieken voor elektrische auto’s een stevige tweede positie in handen, vlak achter de Skoda Enyaq iV. Afgerond is één op de tien verkochte EV’s een Volvo XC40 of C40. Maar de concurrentie is hevig, zo weet Volvo ook, en de opmars van de echt Chinese merken onafwendbaar. Volvo zelf is tegenwoordig ook al dochter van een Chinees bedrijf, Geely, maar ziet zichzelf toch nog altijd graag als echt Zweeds merk.

Volledig scherm De Volvo C40 en XC40 zijn ingrijpend vernieuwd, maar niemand die het ziet. © Volvo

Volvo heeft zich inmiddels ten doel gesteld om de jaarlijkse productie op te schroeven naar 1,2 miljoen auto’s, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2022. Volvo wil dat de helft van de totale productie in 2025 bestaat uit volledig elektrische auto’s. Niet alleen de XC40 en C40 spelen een grote rol in die doelstelling, ook de nieuwe EX90 (een grote SUV) en Volvo’s nieuwe kleine EV – die volgend jaar wordt geïntroduceerd – moeten hun bijdrage gaan leveren aan de wereldwijde groei van het Zweedse merk.

Gemakkelijke wisseltruc

Om die groei te realiseren, pakt Volvo nu eerst de XC40 en C40 grondig aan. Hoewel de XC40 alweer bijna zes jaar geleden werd geïntroduceerd – de C40 kwam met zijn aflopende daklijn in 2021 op de markt – gaat het beslist niet om een volledig nieuw ontwikkeld model. Vorig jaar onderging de XC40 al een grondige facelift, nu is het de beurt aan de elektrische aandrijflijn. Volvo heeft ervoor gekozen om niet langer met voorwielaandrijving te werken. Een rigoureus besluit, het is in de geschiedenis van de auto maar enkele keren voorgekomen dat een fabrikant ervoor koos om een bestaand model (Triumph Dolomite, MG ZT V8) om te bouwen van voor- naar achterwielaandrijving.

Nu is deze wisseltruc bij een elektrische auto veel gemakkelijker uitvoerbaar, zeker als er al een versie bestaat met vierwielaandrijving – oftewel: twee elektromotoren. Bij de basisversie van de XC40 en C40 lag de motor eerst tussen de voorwielen, in vernieuwde gedaante hebben de auto’s hun primaire e-motor nu achterin liggen. De voordelen? Bij het overbrengen van het motorvermogen op het wegdek, vindt de auto een veel betere tractie. Bovendien wordt de besturing niet meer beïnvloed door hinderlijke aandrijfkrachten op de voorwielen.

Meer vermogen, grotere actieradius

Volvo maakte meteen van de gelegenheid gebruik om een nieuwe elektromotor te introduceren. Die is in eigen huis ontwikkeld en wordt ook in eigen huis geproduceerd. De basisversie met enkel achterwielaandrijving heeft nu een motorvermogen van 175 kW (238 pk), een toename van 5 kW (7 pk). Daarnaast kreeg de accu een iets grotere capaciteit van 69 kWh (+2 kWh). Nieuw in het gamma is de XC40/C40 Single Motor Extended Range, met een 185 kW (252 pk) sterke elektromotor op de achteras en hetzelfde grote accupakket van 79 kWh als het topmodel met vierwielaandrijving, de als vanouds 408 pk sterke Twin Motor Extended Range.

Aanzienlijk efficiënter

Door toepassing van een nieuwe omvormer die minder heet wordt en een grotere energiedichtheid heeft, heeft Volvo een aanzienlijke efficiëntiewinst geboekt. De actieradius van het basismodel met 238 pk, bedraagt 461 kilometer (WLTP) – 36 km meer dan voorheen. De versie met enkele motor en het grote accupakket, heeft de grootste range van de reeks: 573 km. De veel krachtigere tweemotorige versie haalt 538 km uit een volle accu. Doordat de C40 een betere stroomlijn heeft, heeft hij afhankelijk van de gekozen aandrijflijn een 16 tot 12 kilometer groter rijbereik. De vernieuwde Volvo XC40 en C40 behoren nog steeds tot de compacte elektrische SUV’s met de grootste actieradius.

Verder verfijnd onderstel

Maar ook qua rijeigenschappen kunnen de XC40 en C40 zich nog steeds gemakkelijk meten met de beste concurrenten. Ook al weegt de versie met het grote accupakket bijna 2000 kilo, de auto gedraagt zich alsof hij 500 kilogram minder mee hoeft te torsen. Om het gewicht op te vangen, heeft Volvo veel meer gedaan dan enkel een setje stuggere schokdempers monteren. Met die methode verliest een auto algauw zijn balans – daar kan menig elektrische concurrent over meepraten. Bij de upgrade van de aandrijflijn is ook het onderstel van de XC40 en C40 verder verfijnd. Doordat er achter nu bredere banden dan voor zijn gemonteerd, heeft de auto niet alleen meer tractie maar ook een betere koersstabiliteit. Wat dat betreft zijn de XC40 en C40 nog helemaal bij de tijd.

Smartphonescherm

Dat kan helaas niet worden gezegd van het infotainmentsysteem. Hoewel het dashboardontwerp allesbehalve verouderd overkomt, is het bedieningspaneel in de middenconsole met zijn formaat van 9 inch alsof je op het scherm van een smartphone zit te kijken in plaats van een laptop. Daardoor zijn kleine icoontjes moeilijk afleesbaar en sommige functies moeilijk te bedienen. Bovendien zitten enkele functies heel ver in het systeem weggestopt, waardoor je meerdere handelingen moet verrichten voor het gewenste resultaat. Met het oog op de veiligheid kan dat niet meer door de beugel. Bij de volgende update van de XC40 en C40, is het infotainment als eerste aan de beurt voor een vernieuwingsslag.

Vanaf 2025: draadloos opladen

Over vernieuwing gesproken: achter de schermen werkt Volvo hard aan de verdere doorontwikkeling van de elektrische aandrijflijnen en accusystemen voor de elektrische personenauto’s. Momenteel loopt in de Zweedse stad Göteborg een proefproject met omgebouwde XC40’s voor taxidiensten, die op sommige locaties in de stad draadloos via inductie opgeladen kunnen worden. Een methode die vooral bedoeld is voor voertuigen die gedurende de hele dag in beweging blijven en op jaarbasis zo’n 100.000 kilometer afleggen. Denk daarbij aan taxi’s, ambulances en gemeentediensten. Vooralsnog wordt via deze draadloze methode een laadvermogen van 40 kW bereikt, terwijl publieke laadpalen doorgaans niet boven de 11 kW uitkomen.

Veiligheid voor alles

Volvo zou Volvo niet zijn als de veiligheid daarbij van secundair belang was. Er wordt uitsluitend opgeladen wanneer het laadplateau in het wegdek – bijvoorbeeld bij een taxistandplaats – vrij is. Zou er tijdens het draadloos laden bijvoorbeeld een kat onder de auto schieten, dan wordt de laadsessie direct afgebroken – en hoeft het beestje geen leven in te leveren. Volvo verwacht dat het Wireless Charging-systeem vanaf 2025 productierijp is, en ook aangeboden kan worden voor particuliere kopers.