Tesla aangeklaagd om intern verspreiden video-opnames in auto’s van klanten

Dit is een ‘flitsbun­ker’ en hiervoor staan ze langs snelwegen

Wie op de richting het noorden rijdt, krijgt op de A28 tussen Hoogeveen en Meppel een melding over een flitsbunker. Vorig jaar stond er ook een langs de A7. En er kan er zo maar één bij ons in de regio staan, want per jaar telt Rijkswaterstaat op 55 tot 60 weglocaties in beide rijrichtingen. Maar wat doen ze precies en waarom staan ze er altijd maar gedurende enkele maanden?