Tesla Model 3 Cabriolet: klaar voor de zomer

De enige elektrische auto zonder dak is op dit moment de elektrische versie van de Lotus Evora. Wanneer je toch echt een Tesla-cabriolet wil, moet je op zoek naar een bedrijf dat er een voor je wil bouwen. Gelukkig is er in Californië een bedrijf dat op basis van de Tesla Model 3 een open variant fabriceert.



Het gaat om het in Huntington Beach gevestigde Newport Convertible Engineering dat ook andere auto's ombouwt tot cabriolet, zoals de Ford F-150 en Subaru WRX STI, maar ook de Maybach en Toyota Prius. Het resultaat is wellicht polariserend - vooral met gesloten dak - maar veel meer is er waarschijnlijk niet van te maken.