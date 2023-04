Test Alfa Romeo Tonale: eindelijk weer een teken van leven

Caravan of camper verzekeren? Pas op dat je dit niet over het hoofd ziet

Nu het weer zonniger wordt en de paasdagen naderen, komen ook de caravans en campers weer in groten getale tevoorschijn. Hoe zit het eigenlijk met de verzekering daarvan? Wat is met een caravanverzekering wel en niet gedekt? En in hoeverre verschilt de verzekering van een camper met die van een gewone auto?