Test: compleet vernieuwde Renault Megane maakt een reuzensprong vooruit

Het is een gewaagde beslissing: de nieuwe Megane, al jaren een van de bestverkochte modellen van Renault, is nog uitsluitend elektrisch verkrijgbaar. Ook in andere opzichten blijkt hij een revolutie.

Renault Megane E-Tech EV60 (220 pk/160 kW), vanaf €40.990

De Megane is overduidelijk compleet nieuw: zijn creatieve vormgeving en verbeterde kwaliteit doen alle voorgaande generaties snel vergeten. Binnenin zien we niet de sfeer en aankleding van een volksauto, maar een afwerking die op een hoger plan staat.

Niet alleen de mooie materialen, ook het geavanceerde infotainment, met de diensten van Google, draagt daaraan bij. Het werkt intuïtief en snel en is daarmee een voorbeeld voor menig merk in deze klasse. Geavanceerd is ook de digitale binnenspiegel, verbonden met een camera in de achterklep: handig bij slecht zicht door de achterruit.

De stoelen zitten fijn en je kunt veel spullen kwijt in tal van bergvakjes. Achterin heb je genoeg zitruimte, al bieden sommige concurrenten meer. De bagageruimte (440 liter) is groot genoeg, maar bij het omklappen van de bankleuning ontstaat helaas een hoogteverschil in de laadvloer.

Bekijk hier de prijzen en specificaties van alle Renault Megane-uitvoeringen, verzameld door AutoWeek.

Elke Megane E-Tech heeft een 22 kWh boordlader voor AC-laadpunten (wisselstroom). Dat is slim, want veel elektrische auto’s, inclusief de VW ID.3, werken met 11 kW. Het leidt ertoe dat je bij ‘gewone laadpalen’, en ook thuis of op het werk, binnen een uur 150 kilometer actieradius laadt.

De 220 pk sterke aandrijflijn maakt deze Megane snel: in 7,6 seconden sprint hij naar 100 km/u. Het 60 kWh grote batterijpakket belooft volgens de WLTP-meting een actieradius van 440 kilometer; tijdens deze test haalden we 380 kilometer. Deze Megane mag slechts 900 kg trekken, wat hem minder aantrekkelijk maakt voor caravanliefhebbers.

De Megane stuurt licht en precies en in het weggedrag voel je minder het extra gewicht terug dat elektrische auto’s vaak kenmerkt. De Megane is dan ook al gauw 100 kilo lichter dan bijvoorbeeld een VW ID.3. Een prima wegligging is het gevolg, in combinatie met goed veercomfort.

Plus

+ Relatief snel opladen.

+ Chic en origineel design.

+ Formidabel weggedrag.

+ Sterke aandrijflijn.

Min

- Zitruimte achterin kan beter.

- Slechte caravantrekker.

- Ongelijke laadvloer na bank omklappen.

Eindcijfer

8,7

Conclusie

Met de nieuwe Megane laat Renault benzinerijders én caravanliefhebbers in de steek. Maar daar tegenover staat een erg fijn rijdende en snel opladende elektrische auto die er ook nog eens fraai uitziet en voorbeeldig infotainment heeft.

Extra testnotities

Enige erfenis van het ‘oude Renault’ is de stengel voor de audiobediening aan het stuur. Die ziet er niet alleen ouderwets uit, maar gaat soms ook schuil achter het stuur. Bovendien brengt die het aantal stengels aan de rechterkant van de stuurkolom op maar liefst drie: ook de automaat en de ruitenwissers laten zich met stengels bedienen.

Zelfs gesproken opdrachten worden door het infotainment al gauw begrepen: ‘Hey Google, navigeer naar…’.

Ondanks de enorme aanwezigheid van elektronica, trapt Renault gelukkig niet in de val: de klimaatregeling laat zich in deze auto nog gewoon heel gebruiksvriendelijk bedienen.

Handig is de vlakke vloer bij de achterbank, zodat je daar ook met drie passagiers naast elkaar gemakkelijk een plek vindt.

Met zijn lengte van 4,21 meter is de E-Tech 14 centimeter korter dan de vorige generatie van de Megane. De wielbasis is echter met 4 centimeter toegenomen. Een kortere auto heeft natuurlijk als voordeel dat je hem veel gemakkelijker parkeert. En het is knap dat Renault er tegelijkertijd in slaagde de bagageruimte aanzienlijk groter te maken: van 384 naar 440 liter.

Renault hanteert een garantietermijn van 8 jaar op het batterijpakket: in deze periode worden ze gratis vervangen als ze minder dan 70 procent van hun oorspronkelijke capaciteit bieden.

De Megane E-Tech deelt zijn technische basis met de al even nieuwe Nissan Ariya, die gezien kan worden als de elektrische variant van de Nissan Qashqai. Ditzelfde (CMF-EV-)platform zal de komende jaren als basis dienen voor tal van nieuwe, elektrische modellen, waaronder ook sportieve auto’s onder de naam Alpine.

Een vol batterijpakket verkrijg je met elke versie van de Megane E-Tech binnen 2 tot 3 uur bij een ‘gewone’ laadpaal of de aansluiting thuis of op het werk, dankzij de 22 kW boordlader voor AC (wisselstroom).

De E-Tech met het kleinste batterijpakket is de EV40 met 40 kWh batterij en 130 pk motorvermogen, die bij een DC-snellader (gelijkstroom) met maximaal 85kW kan laden. Zijn actieradius (WLTP) is 300 km.

De E-Tech EV60 (motorvermogen 220 pk), zoals de testauto, heeft daarentegen een batterijpakket van 60 kWh en boordlader die met 130 kW bij een DC-snelllader kan opladen. Dat betekent 300 km extra rijbereik binnen een halfuur. Zijn maximale actieradius (WLTP) is 450 km.

De Megane heeft standaard geen warmtepomp, maar die is wel aan te raden. Hij kost 1000 euro en daarmee krijgt de accu altijd de ideale bedrijfstemperatuur. Het batterijpakket gaat hierdoor langer mee en het helpt ook de actieradius te vergroten.

De Renault Megane E-Tech is te koop vanaf €36.390. Dan krijg je de EV40 130 pk Boost Charge met Equilibre-uitrustingsniveau. De EV60 220 pk Optimum Charge met dezelfde basisuitrusting is er vanaf €40.990. De testauto heeft het hogere Iconic-uitrustingsniveau, wat zijn prijs op €46.990 brengt. En daar komen in dit geval nog een paar opties bij: dubbele lakkleur met leren bekleding en zandgrijs interieur (€1100), warmtepomp (€1000) en het pakket Augmented Vision & Advanced driving assist (€2000). De totaalprijs van de geteste auto komt met dit alles op €51.090.

