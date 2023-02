Test DS 7 E-Tense: in de voetsporen van een icoon

AUTOTESTHet gaat DS waarschijnlijk nooit meer lukken om eenzelfde icoon op de weg te zetten als de klassieke DS uit 1955 (in de volksmond beter bekend als de Snoek). Maar als het gaat om karakter, comfort en luxe komt de DS 7 er wel heel dichtbij.

DS 7 E-Tense 4x4 (360 pk/265 kW), vanaf €69.090

Aan de buitenkant vertoont de DS 7 de bekende lijnen zoals je die bij zo’n beetje alle SUV’s ziet. Maar vooral in de lichteenheden zie je al hoe gedetailleerd de designers ook hier te werk zijn gegaan om er iets bijzonders van te maken.

In het interieur slaan ze helemaal hun slag. Dat ziet er bijzonder origineel en chic uit. De DS 7 is verder ook een ruime auto en je zit er erg lekker in. Op de achterbank gaat het er royaal aan toe en de bagageruimte biedt een forse 555 liter inhoud.

Het infotainment zou soms wat sneller en logischer moeten werken. Ronduit onhandig is dat sommige bedieningsknoppen, zoals die tussen de voorstoelen, symbolen hebben die weinig contrast vertonen. Het gevolg is dat het al gauw moeilijk zichtbaar is welke functie zo’n knop dient.

Deze DS is momenteel uitsluitend als plug-inhybride te koop. De 14.2 kWh batterij maakt het mogelijk om in theorie 57 kilometer lang elektrisch te rijden. Maar bij koud weer op de snelweg is het met ruim 30 kilometer gedaan. Concurrenten komen tegenwoordig al veel verder.

De krachtige en soepele aandrijflijn leidt tot een topsnelheid van 235 km/u en een acceleratie vanuit stilstand naar 100 km/u in 5,6 seconden: best pittig. Je kunt ook met flinke snelheid door een een bocht en de besturing werkt precies.

Toch zal dit nooit een sportauto worden. Hoeft ook niet, deze DS heeft andere kwaliteiten. Het veercomfort is formidabel, mede dankzij een camera die voortdurend het wegdek scant en de schokdempers voorbereidt op eventuele oneffenheden. Handig is ook de standaard vierwielaandrijving. En het valt op dat het zelfs op de snelweg met de benzinemotor aan heerlijk stil blijft in het interieur.

Plus

+ Zeer comfortabel.

+ Krachtige, soepele aandrijflijn.

+ Ruim genoeg.

+ Geavanceerd schokdempersysteem.

+ Vierwielaandrijving.

Min

- Beperkte elektrische reikwijdte.

- Infotainment kan beter.

- Sommige knoppen onhandig gemaakt.

Eindcijfer

8,4

Conclusie

Ook deze plug-inhybride biedt weer een aantrekkelijk compromis tussen een volledig elektrische en een benzineauto. Maar bovenal onderscheidt de DS 7 zich met eigenzinnig en sierlijk design, een soepele en krachtige aandrijflijn en heerlijk comfort.

Extra testnotities

Een echte terreinauto is dit niet, maar dat hij wat hoger op zijn wielen staat kan in sommige situaties wel degelijk handig zijn. Denk aan een drassig grasland, een flinke laag sneeuw of een hoge stoeprand.

Zet je de schokdemperkarakteristiek in de comfortabelste stand, dan wil de DS 7 af en toe flink deinen. Erger je je daaraan, dan kies je simpelweg voor een andere stand die hem een steviger en dus sportiever weggedrag bezorgt.

Tegenvaller: met deze motorvariant van de DS mag je geen aanhanger trekken, terwijl de lichtere motorvarianten zo’n 1200 kilogram achter de trekhaak kunnen hebben.

De verkeersinformatie van TomTom is prima, maar het navigatiesysteem heeft soms moeite om voor de hand liggende bestemmingen te vinden.

Bijzonder: bovenop het dashboard prijkt een klokje met klassieke wijzerplaat.

Niet zo handig: de knoppen van de elektrische raambediening zijn tussen de voorstoelen geplaatst en niet bij de ramen in de zijdeuren.

Met een opgeladen batterijpakket en een volle benzinetank haal je gemakkelijk ruim 500 kilometer reikwijdte met deze plug-inhybride. Het grote voordeel ten opzichte van een volledig elektrische auto is natuurlijk dat je niet alleen afhankelijk bent van laadpalen. Even snel tanken bij de benzinepomp en weer verder.

De CO2-uitstoot van de geteste versie bedraagt 40 gram per kilometer.

De DS7 Crossback werd in 2017 gepresenteerd en was toen het eerste volledig nieuwe model van het herboren merk.

Deze auto deelt zijn technische basis met de Peugeot 3008.

De DS 7 was er voorheen met benzine- en dieselmotoren, maar is momenteel alleen te koop als plug-inhybride. Zijn prijslijst begint bij €53.640 voor de E-Tense met 225 pk. Getest is de DS 7 E-Tense 4x4 met een gecombineerd motorvermogen van 360 pk/265 kW en die koop je vanaf €69.090. In dit geval heeft hij de rijke La Première-uitrusting, waarmee de prijs op €77.640 komt.

