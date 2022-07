Test Ford Focus: voorzichtig vernieuwd, nu nog een elektrische versie

Ford Focus 1.0 Ecoboost Hybrid (125 pk/92 kW), vanaf € 33.300

Ondanks de vernieuwingen bestaat er namelijk geen versie van de Ford Focus die je met een stekker kunt opladen. Bij concurrenten zoals de Volkswagen Golf, Opel Astra en Kia Ceed kun je wél kiezen voor een plug-inhybride (of zelfs voor een volledig elektrische versie), maar bij deze Ford blijft de elektrische keuze steken op een zogenoemde mild hybrid.

Deze nieuwe versie, de geteste Ecoboost Hybrid, mag de term hybride eigenlijk nauwelijks dragen want de hybridetechniek is erg minimaal. Er is wel een door een accu gevoede elektromotor aanwezig, maar die is met 16 pk (12 kW) te zwak om de Focus zelfstandig aan te drijven. Het mild hybrid-systeem zorgt ervoor dat de benzinemotor langer uitblijft voor een verkeerslicht en dat het verbruik íets zakt. De Focus verbruikt nog altijd elke 16 kilometer een liter benzine (een testverbruik van 1 op 6,2) en dat is netjes, maar niet indrukwekkend laag. Een plug-invariant zou nog veel zuiniger zijn, maar die vernieuwing was blijkbaar te grondig voor deze generatie Focus.

Verder zie je namelijk dat Ford voortborduurt op het succes van de huidige versie: de vernieuwingen zijn minimaal, omdat de Focus goed verkoopt. Dat komt deels door concurrerende prijzen, maar ook door zijn prettige stuurkarakter. Dat is gebleven: ten opzichte van diverse concurrenten is de Focus een scherpere auto, zonder dat hij zenuwachtig stuurt of nerveus veert. De balans tussen sportiviteit en comfort weet Ford nog altijd zeldzaam goed te treffen.

Wel kan het capabele onderstel veel meer aan dan de brave 125 pk die de 1,0-liter driecilinder basismotor levert. De turbomotor is mooi stil, maar zeker in de Eco-stand wel erg braaf. Het gespierde uiterlijk van de geteste ST-Line wekt de nodige verwachtingen: deze goede gezinsauto verdient een sterke(re) motor.

Plus

+ Scherp stuurgedrag.

+ Aangenaam afgestemd onderstel.

+ Duidelijk ingedeeld dashboard.

+ Redelijk betaalbaar.

Min

- Geen (semi-)elektrische versies.

- Ecoboost Hybrid minder zuinig dan beloofd.

- Basismotor mist pit.

- Sportief topmodel ST helaas erg duur in Nederland.

Eindcijfer

7,6

Conclusie

Er zijn veel verschillende versies van de Ford Focus. Juist daarom is het jammer dat Ford te voorzichtig is met het aanbieden van écht vernieuwende aandrijflijnen. Een (semi-)elektrische versie had hem echt van deze tijd gemaakt, want verder kan de vernieuwde Focus er zonder veel moeite weer een paar jaar tegenaan.

Extra testnotities

Ford biedt veel verschillende versies aan van de Focus. Hij is ten eerste leverbaar als hatchback met vijf deuren en als langere stationwagon, maar verder is het opvallend hoe veel de uitvoeringen van elkaar afwijken. Dat onderscheid zie je vooral aan het uiterlijk: de basisversie Connected oogt braaf, de Titanium heeft meer chroom en is wat klassieker, de Active heeft stoerdere bumpers zonder lak en een iets hoger onderstel voor mensen die eropuit willen trekken, terwijl de ST-Line vooral sportief voor de dag wil komen met strakker bumperwerk, zwart gespoten elementen en grotere lichtmetalen wielen.

De Focus die bij jouw wensen of smaak past, kies je dus vooral op zijn uiterlijk en daarmee pakt Ford het duidelijk anders aan dan diverse concurrerende automerken. Daar kun je hooguit kiezen voor een speciale versie (denk aan de Trek-uitvoering van de Toyota Corolla) die veelal meteen veel rijker is uitgerust dan andere varianten. Bij Ford komt de basisuitrusting van de diverse Focus-versies redelijk overeen, want de verdere aankleding gaat vervolgens aan de hand van ‘upgrades’ en pakketten.

Zo levert Ford een ‘X Upgrade’ ter waarde van 2.000 euro, waarmee de auto (ongeacht de uitvoering) onder meer een digitaal instrumentenpaneel krijgt, maar ook een achteruitrijcamera, keyless entry (instappen en wegrijden zonder de sleutel uit je zak te halen), een draadloze lader voor je mobiele telefoon en een in twee delen neerklapbare achterbankleuning met armsteun en een bekerhouder in het midden.

Verder zijn er diverse pakketten die stuk voor stuk niet schokkend duur zijn, maar het aanvink- en keuzeproces van opties en accessoires wel eenvoudiger maken met duidelijke prijzen. Neem het Winter Pack, dat voor 500 euro een elektrisch verwarmbare voorruit, stuurwiel en voorstoelen omvat. Of het Driver Assistance Pack van 750 euro, dat onder meer adaptieve cruisecontrol, een automatisch inschakelend grootlicht, een uitwijkassistent die helpt om andere voertuigen te ontwijken bij een dreigende botsing, vermoeidheidsherkenning, rijbaanbegeleiding en een dodehoekwaarschuwing aan je uitrusting toevoegt. Ford heeft een deel van het denkwerk al gedaan voor je, en vraagt niet de hoofdprijs voor die spullen. Dat geeft een goed gevoel.

Zoals gezegd is er – ook vergeleken met de concurrentie – weinig keuze aan motoren bij de Ford Focus. Naast de 125 pk uitvoering van de 1.0 Ecoboost-benzinemotor zoals die in de testauto ligt, is dezelfde krachtbron ook verkrijgbaar met een vermogen van 110 kilowatt ofwel 155 pk. Die presteert net wat soepeler en verdient de aanbeveling, zeker wanneer je een zwaardere aanhanger wilt trekken. De 155 pk variant mag namelijk een geremde aanhanger van maximaal 1500 kilo trekken, terwijl de minder sterke uitvoering is goedgekeurd voor 1100 kilo. Er is ook nog een 1,5-liter dieselmotor met 120 pk (88 kW) maar die is vooral interessant voor mensen die heel veel kilometers rijden. De beresterke maar dorstige 2,3-liter Ecoboost (280 pk, 206 kW) is helaas alleen beschikbaar voor de dikke ST.

Een duidelijke verbetering bij de facelift van de Focus ervaar je in het interieur. Daar zie je – met uitzondering van het instapmodel Connected – voortaan een veel groter aanraakscherm op het dashboard, met een diameter van 13,2 in plaats van 8 inch. Bovendien draait het op het nieuwste besturingssysteem van Ford (Sync 4) dat slimmere menustructuren koppelt aan sneller denkwerk en betere reacties. Standaard kan de Focus overweg met Apple Carplay en Android Auto, waardoor het koppelen van je smartphone (desgewenst draadloos) kinderlijk eenvoudig is. Dat is weleens anders geweest bij Ford; een paar jaar geleden waren de schermen kleiner dan bij de concurrentie en was de bediening minder duidelijk.

Wel zitten er nog steeds kleine ergonomische missers in de auto. Wanneer je de modus van de auto aanpast (waarbij er keuze is uit Normal, Eco en Sport) blijft het systeem bijvoorbeeld op dat submenu staan, terwijl je wilt dat hij terugschiet op het vorige scherm na een druk op de knop. Ook zitten sommige functies van de auto nog altijd wat diep verstopt in menu’s. Er zijn bovendien geen fysieke knoppen voor de aircobediening, maar het feit dat het klimaatmenu altijd zichtbaar is op het aanraakscherm maakt de bediening ervan toch voldoende eenvoudig.

Ford verdient een compliment voor het palet aan carrosseriekleuren waarin de Focus leverbaar is. Vanzelfsprekend kun je kiezen voor grauw grijs, saai zilver of zakelijk zwart, maar de Focus is ook verkrijgbaar in ‘Race Red’, het frisse ‘Desert Island Blue’ van de testauto of het fantastische ‘Mean Green’. Al is die laatste kleur helaas voorbehouden aan de ST, het sportieve topmodel van de Focus. Vanwege de hogere CO2-uitstoot en de bijkomende belastingopslag is die meesterlijke uitvoering trouwens vrijwel onbetaalbaar in Nederland: de Focus ST is er vanaf 59.200 euro.

Een klein puntje van aandacht tot slot: de standaard fabrieksgarantie die Ford levert op de Focus is 2 jaar van kracht. Je kunt er weliswaar voor kiezen om die garantie uit te breiden met een paar jaar – tegen bijbetaling, uiteraard – maar dan nog loopt Ford achter bij de beste aanbiedingen op de markt. Bij menig concurrent ben je bijvoorbeeld al 5 jaar beschermd, terwijl Kia met 7 jaar en Toyota met maximaal 10 jaar echt het goede voorbeeld geven.

