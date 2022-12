Test Hyundai Ioniq 5: slimme elektro-SUV is nu al verbeterd

AUTOTESTSlechts een jaar na zijn introductie krijgt de Hyundai Ioniq 5 al een groter accupakket, een strakker onderstel en slimmere accuverwarming. Is de hippe elektro-SUV nu zoals hij vanaf het begin had moeten zijn?

Hyundai Ioniq 5 77 kWh AWD (325 pk/ 239 kW), vanaf €58.495

Wie al een Hyundai Ioniq 5 rijdt, kan gerust zijn: de vernieuwde accuverwarming van het geteste 2022-model kan met terugwerkende kracht ook worden geactiveerd bij modellen met bouwjaar 2021. Een welkome verbetering: dankzij dit systeem kan de auto zijn batterijenpakket onderweg voorverwarmen, zodat je aan de snellaadpaal wél de beloofde laadsnelheden haalt. Hyundai claimt dat je in 18 minuten van 10 tot 80 procent kunt bijladen, maar tot op heden maakte de Ioniq 5 die belofte niet waar. De geüpdatete versie scoort beter, al is de geclaimde 240 kilowatt tijdens de koude testperiode niet gehaald.

Zeker in de geteste (top)versie, met twee elektromotoren en 20-inch wielen, blijkt de hoge Ioniq 5 nog altijd geen wonder van zuinigheid en efficiëntie. Jaargang 2022 profiteert van zijn iets grotere accupakket (van 73,0 naar 77,4 kWh) maar realistisch gezien haal je in de winter zo’n 380 kilometer op één acculading.

Voor vrijwel alle ritten in Nederland zit je dus gebakken, maar kilometervreters kiezen beter voor de variant met één motor en smallere banden. Hyundai presenteert de Ioniq 5 graag als de volgende generatie elektrische auto, maar qua actieradius ontstijgt hij de middenmoot helaas niet.

Dat doet hij voortaan wél qua rijden, want de strakkere onderstel-afstelling blijkt een flinke verbetering. Waar de eerste exemplaren een wat zompige vering hadden en deinden op hun dempers, heeft de nieuwste lichting de bewegingen van de carrosserie beter onder controle. Op goede wegen heb je daardoor een strakker sturende auto, terwijl de dempers op slecht wegdek (met veel trillingen) vanzelf iets soepeler gaan staan. Aan ruimte geen gebrek: de bagageruimte is riant en diep, de achterbank is verschuifbaar en klapt redelijk netjes vlak.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Verbeterde rijeigenschappen.

+ Veel luxe, ruimte en comfort.

+ Vlotte prestaties.

Min

- Actieradius middelmatig.

- AWD-versie niet energiezuinig.

- Laadt niet supersnel.

Eindcijfer

8,3

Conclusie

Het is ronduit verrassend dat Hyundai al na een jaar flinke veranderingen doorvoert aan zo’n prominent model. Maar de Ioniq 5 is er merkbaar beter van geworden. Dit is een van de beste elektrische familieauto’s van het moment, maar hij zou geholpen zijn met een grotere actieradius.

Extra testnotities

Het nieuwe accupakket van de Ioniq 5 is identiek aan dat wat Hyundai’s zustermerk Kia monteert in de duurdere versies van de EV6. Die heeft ook een capaciteit van 77,4 kilowattuur en volgens Kia komt hun model maximaal 528 kilometer ver op één lading, tegen een geclaimde 507 kilometer bij de Hyundai.

Om meer dan 500 kilometer per laadbeurt te halen, moet je overigens wel de versies kiezen met alleen achterwielaandrijving. De RWD-variant (van Rear Wheel Drive) van de Ioniq 5 is minder zwaar en springt zuiniger met zijn energie om. Voor de AWD-uitvoering (ofwel All Wheel Drive) geeft Hyundai een WLTP-rijbereik op van maximaal 481 kilometer.

Er bestaat ook een Ioniq 5 met een kleiner accupakket, van 58 kilowattuur. Deze is altijd gekoppeld aan één elektromotor met een vermogen van 170 pk, ofwel 125 kilowatt. De compactere accu zou volgens Hyundai goed moeten zijn voor een haalbaar rijbereik van 384 kilometer per laadbeurt. In de praktijk kom je eerder rond de 300 uit. Het kleinere accupakket drukt de prijs trouwens flink: de Ioniq 5 met 58 kWh is er vanaf €46.795, terwijl de goedkoopste versie met 77,4 kWh minimaal €50.395 moet kosten.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

De geteste AWD heeft twee motoren en die leveren samen behoorlijk veel kracht. Vooral in de Sport-stand laten zij die met alle gretigheid los op het rubber. Met de trekkracht zit het trouwens ook meer dan goed: met 605 Newtonmeter aan koppel (trekkracht) versnelt de Hyundai met het grootste gemak. Volgens de fabriek raffelt deze voorlopig sterkste Ioniq 5 de sprint van 0 naar 100 km/u af in zo’n 5,1 seconden, terwijl de topsnelheid (voor alle versies) begrensd is op 185 kilometer per uur.

Qua prestaties moet de Ioniq 5 zijn meerdere erkennen in modellen zoals de Tesla Model Y Performance en de Kia EV6 GT, maar in 2023 volgt er een snellere versie van de Hyundai. Deze Ioniq 5 krijgt als eerste elektrische Hyundai de toevoeging N, zoals die ook bestaat op de i20 en i30. Volgens de laatste berichten krijgt de sportieve variant ‘ruim meer dan 500 pk’.

Hyundai koppelt het remsysteem van de auto aan flippers die aan de stuurkolom bevestigd zitten. Hiermee kun je de mate van afremmen op de elektromotor (en dus de mate van het zogenoemde regeneratief remmen, waarbij de auto de vrijkomende bewegingsenergie kan opslaan in het accupakket) heel snel en eenvoudig aanpassen aan de (verkeers)situatie van het moment.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Ook is het mogelijk om een automatische stand te selecteren, waarbij de Hyundai onder meer reageert op remmend verkeer voor de auto. Vooral deze stand werkt erg comfortabel. Wie helemaal tot stilstand wil komen zonder het rempedaal aan te raken (one pedal driving wordt dat ook wel genoemd) kan het linker flippertje ingedrukt houden waarna de auto volledig tot stilstand komt. Deze combinatie is zo veelzijdig en werkt zo helder, dat het remsysteem van de Ioniq behoort tot de beste systemen die je kunt vinden in moderne elektrische auto’s.

Minder reden voor enthousiasme zijn de soms wel érg ijverige rijhulpsystemen. De Ioniq 5 is voorzien van de tweede generatie Highway Driving Assist (HDA 2), waar de adaptieve cruisecontrol, de rijstrookbewaking en de actieve stuurhulp onder vallen. De afzonderlijke systemen functioneren redelijk, maar vooral de stuurassistent en de rijstrookbewaking raken onnodig snel in paniek. In plaats van dat ze solide meehelpen om je door een bocht te loodsen – zoals we steeds vaker zien bij goed werkende systemen – gooien de Hyundai-systemen de handdoek eerder in de ring dan je hoopt.

Wel houdt de Ioniq 5 zijn bestuurder bijzonder goed op de hoogte van wat er allemaal om de auto heen gebeurt. Zo wordt de dode hoek kleiner omdat het beeld van de zijcamera’s in het tellerblok getoond wordt zodra je richting aangeeft. Dat werkt erg goed en draagt bij aan het veiligheidsniveau.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Over camera’s gesproken: met ingang van het nieuwe modeljaar 2022 is de Ioniq 5 leverbaar met digitale buitenspiegels. Hierbij worden de traditionele spiegels vervangen door camera’s die hun beeld doorspelen aan kleine schermen op de uiterste hoeken van het dashboard. Het ziet er modern uit, scheelt iets in de luchtweerstand (en dus het energieverbruik) van de auto en werkt feilloos, ook in donkere omstandigheden. Twee disclaimers: de digitale ‘spiegels’ kosten €1400 extra en volgens Hyundai stijgt de toch al niet misselijke levertijd van een nieuwe Ioniq 5 vanwege de nog relatief beperkte beschikbaarheid.

Het binnenste van de Ioniq 5 ziet er eigenzinnig en modern uit. Een klassieke cockpit ontbreekt, omdat alle informatie op een strak en rechthoekig dashboardscherm wordt getoond. Er zit bovendien geen vaste tunnel tussen de voorstoelen. In plaats daarvan heb je de beschikking over een diepe, verschuifbare bak met een flinke opbergruimte.

Het geheel oogt strak, maar Hyundai is wel een beetje doorgeschoten in het digitaal opruimen van de Ioniq 5-werkplek. Er zijn vrijwel geen fysieke toetsen meer en dat werkt niet altijd even prettig omdat je in menu’s moet priegelen via het aanraakscherm. Wel zijn er (onder meer op het stuur) sneltoetsen waaraan je zelf de door jou gewenste functies kunt toebedelen.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Daarbij is het prettig dat er een apart ‘aanraakknoppencluster’ is voor de bediening van de klimaatcontrole. Al is het op dat punt weer jammer dat je voor de stoelverwarming en -ventilatie en het verwarmen van je stuurwiel het menu in moet. In de kleinere Kona Electric zitten die toetsen (mits de auto voorzien is van die optie) prominent tussen de voorstoelen en die keuzes zorgen ervoor dat de kleinere en oudere broer van de Ioniq 5 meer uitblinkt qua bedieningsgemak.

Er is een extra bagageruimte in de neus, al is deze bij de geteste AWD wel erg ondiep. Om je laadkabel erin op te bergen moet je hem heel netjes oprollen, anders past hij niet. De RWD-versies hebben, vanwege het ontbreken van een voorste elektromotor, een veel diepere bak. Dan nog had Hyundai er goed aan gedaan om de ‘motorkapontgrendeling’ in de sleutel te verwerken: nu moet je ouderwets in je voetenruimte duiken om de ‘frunk’ te openen. Dat soort foefjes heeft Tesla toch echt beter voor elkaar.

Dan het laden: standaard is er altijd een driefaselader aanwezig, waarmee de Ioniq 5 bij een standaard laadpaal met maximaal 11 kilowatt kan laden. Dan duurt het zo’n zeven uur voordat een compleet leeg accupakket weer vol is.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

De standaarduitrusting van de Ioniq 5 is al vrij riant. Ook de voordeligste Style is al voorzien van prettige systemen zoals adaptieve cruisecontrol, volautomatische airconditioning, een actieve rijbaanassistent en een DAB+ radio met verrassend goed werkende stembediening, Android Auto en Apple Carplay.

De Connect voegt onder meer een beter geluidssysteem van Bose toe, naast elektrisch bediende en verwarmde voorstoelen, een automatische achterklep, dodehoekdetectie en een draadloze lader voor je telefoon. Ook heeft deze versie het beroemde Vehicle-to-Load-systeem, waarmee je via twee 230-volt stopcontacten andere elektrische apparaten van stroom kunt voorzien. Het ene stroompunt vind je binnen onder de achterbank, het andere werkt via een adapter in de laadpoort aan de buitenkant van de auto. Wie dit systeem los wil kopen op de Style betaalt er €795 extra voor.

Opmerkelijk is dat Hyundai erg weinig opties levert op de Ioniq 5. Bij de topversie Lounge kun je eigenlijk geen extra’s meer kiezen, behalve een glazen panoramadak ter waarde van €895. En wie dat wil, kan voor 19-inch wielen gaan in plaats van de standaard 20-duims wielen. Die kleinere wielen zien er misschien minder spannend uit, ze maken de Ioniq 5 wel nét dat beetje efficiënter.

