Test MG ZS: budget-SUV voor wie voordelig elektrisch wil rijden

MG ZS EV (177 pk/115 kW), vanaf € 33.585

Met name aan de voorkant zie je meteen dat de MG ZS een opfrisbeurt heeft gekregen: zijn front heeft geen ‘grille’ meer en daardoor oogt hij moderner en eigenzinniger dan bij de versie van vóór de facelift. Bovendien is de klep van de laadpoort in de neus veel minder fragiel dan voorheen; een zeer welkome verbetering.

Maar het zijn de onderhuidse verbeteringen die echt het verschil maken bij deze Chinese budget-SUV. Het accupakket groeide namelijk van 44,5 kilowattuur naar een fikse 70 kWh, waardoor het praktijkbereik veel bruikbaarder is dan voorheen. Met zonnig weer en beheerst rijden haal je met gemak zo’n 400 kilometer per laadbeurt, tegen de hooguit 263 kilometer die de vorige versie bood.

Daarmee is het grootste minpunt van de ZS verdwenen, al moet je voor dit rijbereik wel kiezen voor de Long Range-versie. Die heeft meer accu’s maar is met een vanafprijs van 36.085 euro ook duurder dan de Standard Range, die volgens MG zo’n 300 kilometer redt.

Bekijk hier de prijzen en specificaties van alle MG ZS-uitvoeringen, verzameld door AutoWeek.

Toch is de Long Range het doorsparen waard: hij komt niet alleen verder, maar laadt tussendoor ook sneller dankzij een driefase lader die voortaan standaard is. Nog altijd is de MG geen kampioen snelladen: van 5 tot 80 procent duurt zo’n 45 minuten. Er zijn concurrenten die dat sneller doen en met name ook auto’s die veelal zuiniger met energie omspringen.

Dat pareert de ZS echter met zijn voorbeeldige ruimteaanbod, dat zowel op de achterbank als in de bagageruimte (448 liter) overtuigt. Het veer- en bochtengedrag is nog altijd wat te zacht en vaag, het slecht reagerende aanraakscherm vergt te veel aandacht en de geluidsisolatie kan nog steeds beter, maar je kunt nu eenmaal niet alles hebben voor dit geld.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Plus

+ Ruim en praktisch.

+ Bruikbaar rijbereik.

+ Nette standaarduitrusting.

+ Aantrekkelijke aanschafprijs.

Min

- Zachte vering mist finesse.

- Trage reacties aanraakscherm.

- Snelladen is niet supersnel.

- (Geluids-)isolatie kan beter.

Eindcijfer

8,8

Conclusie

De MG ZS was al een goede aanbieding voor wie een relatief betaalbare elektrische gezinsauto zoekt voor minder dan 40.000 euro. De vernieuwde versie is bruikbaarder, moderner en biedt nog steeds een prima balans tussen prijs en kwaliteit. Zeker een proefrit waard!

Extra testnotities

In de basis is de ZS een brandstofauto die is omgebouwd naar een elektrische versie. Dat zie je terug in het ontbreken van voorzieningen die juist zo handig kunnen zijn bij een elektrisch voertuig, zoals een voorste bagageruimte. Die heeft de ZS EV niet, en dat is jammer.

Het aanraakscherm (dat overigens bepaald geen indrukwekkend hoge resolutie heeft) zit op een handige plek, maar de reacties zijn vaak traag – óf het systeem reageert helemaal niet. Pas zodra je met bovengemiddeld veel aandacht de juiste toets indrukt, werkt het systeem zoals je hoopt. Dat leidt op een irritante en onnodige manier je aandacht af van het verkeer, waardoor het zelfs invloed kan hebben op de veiligheid aan boord.

Gelukkig kun je je telefoon koppelen en gebruikmaken van Android Auto en/of Apple Carplay, wiens interfaces vaak grotere en dus beter bruikbare ‘knoppen’ hebben. Daardoor ondervang je het gepriegel op het scherm al een beetje, maar het blijft een compromis dat MG ervoor gekozen heeft om veel autofuncties ook te verstoppen in het centrale scherm.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Zo moet je vrijwel alle functies (behalve de voorruitontwaseming en de achterruitverwarming, daar bestaan losse knopjes voor) van de klimaatcontrole bedienen via het scherm. Lastig daarbij is dat de automatische stand van de airco zijn taak regelmatig niet zo goed verstaat: soms voelt 21 graden heel koud, een andere keer blaast hij veel warmere lucht terwijl de temperatuur niet is aangepast. Daar hebben andere modellen van MG ook last van, misschien moet het merk eens een andere leverancier van de thermostaat zoeken.

Nog een typisch klimaatprobleem bij MG: bij flinke regenbuien of wanneer je meerdere mensen in de auto hebt, krijgt de ZS bovengemiddeld snel last van beslagen ramen. De eerder geteste Marvel R had dit euvel ook, dus ook hier lijkt MG nog wat verbeteringen door te kunnen voeren in onder meer de isolatie van de cabine. Pluspunt is overigens dat de airco een luchtkwaliteitssensor heeft en dat de auto je op de hoogte houdt van de luchtvervuiling die het systeem tegen weet te houden.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Zowel de versie met 50 kilowattuur als die met het grotere 70 kWh-accupakket heeft de elektromotor tussen de voorwielen liggen. Opmerkelijk is dat de Standard Range iets meer vermogen heeft dan de Long Range (130 kilowatt tegen 115), terwijl de prestaties gelijk zijn: de ZS sprint in 8,6 seconden van nul naar honderd en haalt in theorie een topsnelheid van 175 kilometer per uur.

De geteste Long Range-versie haalt zijn prima actieradius vooral uit zijn verhoudingsgewijs grote accupakket, en niet zozeer uit zijn efficiëntie. Voor dit formaat auto – de ZS meet 4,32 meter – is een gemiddeld stroomverbruik van ongeveer 18 kilowattuur per honderd kilometer niet verbluffend. Wel profiteert de MG van het feit dat hij met een gewicht van 1620 kilo (voor een elektrische auto) niet overdreven zwaar is.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Over gewichten gesproken: de ZS EV kan in beide gedaantes een geremde aanhanger van maximaal 500 kilo trekken. Dat is ruim onvoldoende voor een zwaardere caravan, maar maakt het in ieder geval mogelijk om incidenteel een karretje achter je auto te hangen. Bij een concurrent zoals de Volkswagen ID.3 (maximum trekgewicht 75 kilo) of de Hyundai Kona Electric (100 kilo) is dat bijvoorbeeld niet mogelijk.

Als vanouds scoort MG goede punten met de standaarduitrusting. De geteste en meest uitgebreide Luxury (vanaf € 36.085) beschikt onder meer over een dodehoekwaarschuwing, een alarm voor kruisend verkeer achter de auto, een 360-graden camera, een elektrisch bediend panoramadak, een draadloze telefoonoplader en een zesvoudig elektrisch verstelbare bestuurdersstoel.

De goedkoopste Comfort is minder rijk bedeeld maar nog altijd geen stakker, met volledige led-koplampen, een app waarmee je eenvoudig je telefoon kunt koppelen, een digitale cockpit, een achteruitrijcamera (zij het met een vrij korrelig beeld), verwarmde voorstoelen en rijhulpsystemen. Zo houdt de ZS onder meer zelf afstand tot zijn voorligger en blijft de auto redelijk netjes tussen de lijnen – al zijn de stuuringrepen nog altijd wat te ruw en te onrustig.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.