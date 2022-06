Test Volkswagen Polo GTI: een tikje saai maar wel snel door de bocht

Volkswagen Polo GTI (204 pk/150 kW), vanaf €37.990

Zoals vaak bij VW voel je je snel thuis achter het stuur van de Polo GTI. Alles voelt goed en solide aan en je kunt door de prima instelbaarheid van stuur en stoelen gemakkelijk een goede zitpositie creëren. Je moet wel eerst over de hoge zijwangen van de sportstoelen klimmen, maar die zijn goed gevormd en bieden veel steun. De rode stiksels en geruite stoelbekleding staan sportief, maar voor een uitgesproken sportieve beleving is meer nodig.

Anders dan bij de concurrentie is deze Polo uitsluitend leverbaar met (DSG-)automaat. Die schakelt helaas op en terug wanneer de auto dat zelf gepast vindt - en dus niet wanneer jij dat prettig vindt. Concurrenten als de Ford Fiesta ST en de Hyundai i20N zijn wel leverbaar met handbak.

Bekijk hier de prijzen en specificaties van alle Volkswagen Polo-uitvoeringen, verzameld door AutoWeek.

De GTI voelt sneller dan de opgegeven 204 pk en heeft minder dan zijn voorganger de neiging om de buitenkant van de bocht op te zoeken wanneer je er hard doorheen gaat. Dankzij de turbo is de trekkracht al bij lage toerentallen voorhanden, maar dat heeft als nadeel dat je hem al snel als een soort diesel gaat rijden. Immers, doortrekken in de versnelling biedt nauwelijks extra sensaties.

Ook het motorgeluid is weinig sportief. Je hoort de motor nauwelijks in de standaardmodus. Dat is comfortabel, maar de sportstand verandert er weinig aan. Het geluid wordt weliswaar indringender, maar nooit melodieus. Ook de sportieve plofjes als je het gas loslaat zijn vrijwel nooit te horen.

De voorwielaangedreven GTI is voorzien van een elektronisch sperdifferentieel om de auto sneller door de bochten te trekken en dat doet-ie goed, want je kunt er ongelofelijk hard mee door de bocht. Wel blijft de Polo altijd ietwat afstandelijk en beschaafd, zelfs als je een keer gek wilt doen. Dat maakt hem ten opzichte van de concurrentie een tikkeltje saai.

Plus

+ Veel zitruimte.

+ Comfortabel.

+ Snel en zuinig.

+ Prima weggedrag.

+ Prettige aandrijflijn.

Min

- Niet leverbaar met handbak.

- Sportieve beleving kan beter.

- Automaat bepaalt wanneer er geschakeld wordt, ook in sportstand.

- Motorgeluid nooit sensationeel.

Eindcijfer

7,8

Conclusie

De Polo GTI borduurt voort op een decennia oude succesformule, die anno 2022 wat rafels vertoont. Deze VW is een beetje de ambtenaar onder de sportievelingen: hij doet alles wat hij moet doen, maar op zekere en ietwat afstandelijke wijze. Misschien de beste keus, maar niet de meest opwindende.

Extra testnotities

De GTI is traditiegetrouw de sportiefste uitvoering van de Polo en tevens de duurste. Net als zijn grote broer is de auto vooral herkenbaar aan zijn geruite stoelbekleding, honingraatgrille en twee uitlaten.

De voorzijde is - net als bij de standaard Polo - voorzien van een doorlopende lichtbalk en aan de achterzijde vallen vooral de op de Golf geënte achterlichten op. Opvallend is dat de gebruikte materialen en afwerking van de GTI op een hoger niveau liggen dan bij de later ontwikkelde ID.3.

De Polo is nu net zo groot als een Golf van de vierde generatie. Dat geldt niet alleen voor de buitenafmetingen, maar ook voor het interieur, waar nu zelfs achterin plek is voor twee volwassenen, ook voor wat langere afstanden. Daarmee is de Polo nu ook een echte familieauto geworden, in plaats van een veredeld stadsautootje.

De Polo GTI wordt aangedreven door een 2.0 TSI turbo-benzinemotor met een vermogen van 152 kW/207 pk. Het maximale koppel (trekkracht) van 320 Nm is beschikbaar tussen 1500 en 4500 toeren. Een automatische zeventraps DSG-transmissie brengt het vermogen over op de voorwielen. De auto accelereert van 0-100 km/u in 6,5 seconden, zijn topsnelheid bedraagt 240 km/u.

Wanneer je de auto in de Eco-stand zet, kun je er echt zuinig mee rijden. Officieel verbruikt de auto 6,8 liter per 100 kilometer en in de praktijk zaten we daar met 7,9 liter per 100 kilometer niet ver boven. Een knappe prestatie voor een auto die 1361 kilo weegt en meer dan 200 pk sterk is.

De Polo GTI is voorzien van het verlaagde Sport Select-onderstel, dat vier standen kent: Individual, Normal, Eco en Sport. In de Sport-stand schakelt de automaat sneller, reageert de motor feller en klinkt ook het uitlaatgeluid sportiever.

Deze Polo kan ook gedeeltelijk autonoom (level 2) rijden. Door het samenspel van een aantal assistentiesystemen houdt hij dan automatisch een veilige afstand tot voorliggers en blijft hij keurig tussen de wegmarkeringen.

De remmen van de Polo GTI zijn zeer goed. Hij heeft vier schijfremmen, in tegenstelling tot het standaardmodel dat achter over remtrommels beschikt.

De kofferbak is riant en biedt plek aan maar liefst 351 liter bagage. Er is geen sprake van een hoge tildrempel, waardoor het inladen van boodschappen eenvoudig is. De achterbank kan plat, maar van een vlakke laadvloer is geen sprake.

De Polo trakteert je op veel zitruimte, een prima weggedrag en hightech infotainment. Er is weinig aan te merken op de bediening en op de integratie van allerlei systemen.

De bekende Digital Cockpit van VW is standaard, maar optioneel kan ook worden gekozen voor de Digital Cockpit Pro. Daarbij is de weergave van het 10,25 inch (26 cm) instrumentarium geheel naar eigen wens aan te passen. Het Multimediasysteem ‘Ready to Discover’ met 20,3 cm centraal kleurentouchscreen is eveneens standaard.

Voor de puristen is het jammer dat de Polo niet is voorzien van een mechanisch sperdifferentieel. De GTI helpt je sneller de bocht om te gaan door remingrepen bij het binnenste wiel. Als het er echt ruig aan toegaat, is een mechanisch sper beter omdat de remmen dan minder snel oververhit raken.

