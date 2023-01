Test VW ID.Buzz: eindelijk is de beroemde Volkswagen-bus elektrisch

VW ID.Buzz (204 pk/150 kW), vanaf €71.490

Dit is een modepopje, denk je meteen als je de nieuwe VW zo ziet staan. Hij is bijzonder emotioneel vormgegeven: fris, vernieuwend, hip en kleurrijk. De ID.Buzz ademt de sfeer van MPV’s, handige, ruime gezinsauto’s die vooral eind vorige eeuw mateloos populair waren, zoals de Renaults Scénic en Espace en de Chrysler Voyager.

Je zit er lekker hoog in en op goede stoelen. En je hebt op alle vijf de zitplekken een zee aan ruimte. Ook zien we serieuze bekerhouders in het dashboard, klaptafeltjes voor passagiers op de tweede zitrij en grote ramen rondom. Jammer alleen dat de bediening via het centrale beeldscherm niet altijd logisch en prettig werkt.

De geteste uitvoering heeft twee elektrisch bedienbare schuifdeuren. Die maken de tweede zitrij ideaal bereikbaar. Ook de enorme bagageruimte (1100 liter) is royaal toegankelijk, dankzij de grote achterklep. De tweede zitrij kun je omklappen en verschuiven, maar niet uitnemen voor nóg meer laadruimte. Helaas krijg je na het omklappen ook geen vlakke laadvloer. Daarvoor heb je een accessoire nodig (€680, maar standaard in de duurste versie) dat als verhoogde laadvloer fungeert, maar vervolgens gruwelijk in de weg zit als je het niet nodig hebt.

Wie gaat rijden, stuit op een andere tegenvaller: de reikwijdte. Voor een auto van deze prijs is 410 kilometer echt niet genoeg. In de praktijk, bij winterse temperaturen, houdt het zelfs bij 330 kilometer al op.

Dat de ID.Buzz op hetzelfde platform staat als de ID-gezinsauto’s van VW heeft voordelen. Daaraan dankt hij zijn relatief korte draaicirkel, maar ook zijn goede wegligging. Al merk je soms in snel genomen bochten dat de auto zwaar (2400 kg) en hoog is.

De fluisterstille elektromotor is uiteraard een wereld van verschil met de rumoerige diesel van een VW Transporter. De aandrijflijn blijkt bovendien sterk genoeg om de ID.Buzz vlot en soepel vooruit te helpen. En het veercomfort is dik in orde.

Plus

+ Comfortabel.

+ Heel veel ruimte.

+ Goede rijprestaties.

+ Handige schuifdeuren.

Min

- Erg hoge prijs.

- Beperkte reikwijdte.

- Missers in gebruiksvriendelijkheid.

Eindcijfer

7,0

Conclusie

De ruime en comfortabele ID.Buzz voegt echt iets toe aan alles wat er al te koop is. Maar Volkswagen had nog beter zijn best moeten doen om de hoge prijs waar te maken. Vooral in het gebruiksgemak laat het merk steken vallen.

Extra testnotities

VW heeft lang gewacht met het uitbrengen van een hedendaagse versie van de klassieke Volkswagen-bus. Al rond de eeuwwisseling werden er prototypes getoond. Maar nu is hij er en het is overduidelijk dat de fabrikant heeft gewacht tot volledig elektrische auto’s populair zouden worden. De ID.Buzz is immers uitsluitend met volledig elektrische aandrijving te koop. Intussen blijft de VW Transporter ook gewoon te koop. Want dat is minder een modepopje en uiteindelijk toch meer een werkpaard als je hem vergelijkt met de ID.Buzz.

In 1972 presenteerde Volkswagen al een elektrische versie van de VW-bus. Op de beurs van Hannover werd toen het prototype getoond van een T2 (de tweede generatie van het busje) met een achterin gemonteerde elektromotor. Elektrisch rijden stond toen nog in de kinderschoenen: het busje kwam met z’n batterijpakket welgeteld 85 kilometer ver. Het laat zich raden dat niemand, ook Volkswagen zelf, er destijds toekomst in zag.

Het door Volkswagen zelf voor de ID-familie ontwikkelde infotainment is een nachtmerrie gebleken, maar zit helaas ook in de ID.Buzz. Zo vraagt het sprekende systeem te pas en te onpas of je hulp nodig hebt. Ook werkt de navigatie niet zo logisch als je zou willen. En in de bediening mis je vaak de knoppen van vroeger, zoals die voor het klimaat, waarmee je vrijwel blindelings allerlei functies kon bedienen.

Er wordt handig gebruikgemaakt van de led-sfeerlichten in deze auto. Zo verschijnt er een bewegende streep van licht over het dashboard om te benadrukken dat je van rijrichting verandert. En diezelfde balk is rood als er gevaar dreigt.

Heel handig en een idee dat navolging verdient: het led-lampje in de rand van de achterklep dat zeer welkom is bij in- en uitladen in het donker.

Helaas kun je de tweede zitrij niet vanuit de bagageruimte, dus op afstand, omklappen. De hendels of knoppen daarvoor ontbreken.

De automaat laat zich niet met een draaiknop bij het instrumentarium bedienen, zoals in de andere ID-personenauto’s. In plaats daarvan heeft de Buzz een hendel aan de stuurkolom.

Retro Er zijn genoeg voorbeelden van geslaagde retro-auto’s. Het vertalen van een klassieker naar de huidige tijd bleek voor de Mini en de Fiat 500 uitermate succesvol. En Volkswagen doet nu dus een poging met deze ID.Buzz. Die is net zoals de Volkswagen-bus dat sinds 1950 was, zowel in bestel- als personenversies verkrijgbaar. In deze test staat de versie voor personenvervoer centraal. Maar hij maakt meteen duidelijk dat hij niet veel wegheeft van een taxibusje om veel mensen in een compact formaat te vervoeren. Nee, deze ID.Buzz ademt de sfeer van klassieke MPV’s (Multi Purpose Vehicles): de handige, ruime gezinsauto’s die vooral eind vorige eeuw mateloos populair waren.

Slecht nieuws voor caravan- en bootliefhebbers: de ID.Buzz mag een geremde aanhanger van hooguit 1000 kilogram trekken.

Helaas ontbreekt een frunk: zo’n handige, extra bagageruimte voorin die veel elektrische auto’s hebben omdat de compacte aandrijflijn daarvoor nu eenmaal ruimte overlaat.

Doordat hij dezelfde wielbasis heeft als de huidige generatie van de VW Transporter (de T6.1) biedt de Buzz veel laadruimte of zitplek voor passagiers. Naast de vijfzitter komt er ook nog een driezitter met maximale laadruimte. Voorin is er straks keuze uit twee stoelen of een bank. En later volgt nog een versie met extra lange wielbasis, die nog meer ruimte en ook een groter batterijpakket belooft.

De laadruimte van de ID. Buzz Cargo (de besteluitvoering) is 3,9 kubieke meter groot. Het laadruim is welgeteld 2,20 meter lang, 1,70 meter breed en 1,25 meter hoog.

De enige op dit moment leverbare versie heeft achterwielaandrijving, maar er komen later ook versies met vierwielaandrijving. Onderhuids maakt de ID.Buzz gebruik van grofweg dezelfde bodemplaat, accupakketten, elektromotoren en onderstel-componenten als die al ontwikkeld waren voor onder meer de ID.4 en ID.5. Ook in die zin kun je hem vergelijken met de klassieke T1-bus, die de techniek van de klassieke Kever benutte.

Met de standaard wielbasis van 2,99 meter is de ID.Buzz 4,71 meter lang. Maar zijn wielbasis is slechts 2 millimeter korter dan bij de huidige Transporter T6.1. Die is met zijn 4,90 meter wel bijna 20 centimeter langer. Verder is de ID.Buzz 8,1 cm breder dan de T6.1. Dat maakt hem relatief ruimer, maar ook onhandiger bij het parkeren.

De ID.Buzz is te koop vanaf €71.490. Op dit moment wordt hij uitsluitend met een 77 kWh batterijpakket geleverd, wat hem volgens de WLTP-cijfers maximaal 410 kilometer ver brengt. De auto is geschikt voor (DC) snelladen met maximaal 170 kW. Andere autofabrikanten bieden wat dat betreft meer. De geteste versie is de extra rijk uitgeruste 1ST Max en die kost €76.190. Deze uitvoering laat weinig te wensen over, maar dat mag je ook verwachten voor zo’n hoge prijs. De testauto heeft als enige opties een trekhaak (€810) en een 230 Volt-stopcontact (€331).

