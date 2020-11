'Tinus op de BSA’: legendarisch motorfietsmerk weer tot leven gewekt

Het is dé hobby van miljardairs met een ego: een eigen sportwagenmerk oprichten of nieuw leven inblazen. Maar nu bijna alle legendarische autonamen uit het verleden al tot leven zijn gewekt, komen nu ook de betere motormerken onder de scoop van rijke ondernemers. Ditmaal is het Birmingham Small Arms, oftewel BSA, dat opnieuw motorfietsen gaat produceren.

De Indiase miljardair Anand Mahindra, voorzitter van Mahindra Group, maakte vorige week bekend dat het de rechten op de BSA-naam had gekocht. Hij zegt dat hij vanaf volgend jaar het iconische merk laat herleven met elektrische motorfietsen die in de Britse Midlands worden gebouwd. Hij hintte naar een nieuwe fabriek in de buurt van BSA's voormalige thuisbasis in Birmingham.

Elektrische aandrijving

De Britse regering heeft het bedrijf BSA een subsidie ​​van 4,6 miljoen pond toegekend om elektrische motorfietsen te ontwikkelen, in de hoop minstens 255 banen te creëren in en rond Oxfordshire. De eerste productiemotorfietsen zullen verbrandingsmotoren krijgen, maar tegen eind 2021 hoopt het merk dat de eerste elektrische motoren klaar zullen zijn, aldus de Britse krant The Guardian.

Het in 1861 opgerichte merk BSA was oorspronkelijk een munitieproducent, maar produceerde van de jaren 50 tot 70 prachtige motorfietsen. De Bantam is het bekendste product van de Britse fabrikant. Na de Tweede Wereldoorlog verkocht het merk meer dan een kwart miljoen motorfietsen, maar in Nederland kennen de meeste mensen het merk vooral doordat Bennie Jolink van de band ‘Normaal’ erover zong in het nummer ‘Oerend Hard’.

