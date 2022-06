Trajectcontrole beboet vanaf vandaag ook bij 70 km/u tijdens werkzaamheden

,,Door continu te handhaven op de maximumsnelheid kunnen de wegwerkers veiliger hun werk doen”, meldt het Openbaar Ministerie. Waar je eerder 100 kilometer per uur kon rijden, mag je nu maar 70 kilometer per uur. In dit geval valt het werkgebied precies binnen een sectie van de trajectcontrole. Het systeem verricht 24 uur per dag controles.

Het gaat om werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de Galecopperbrug, op de A12 en richting Arnhem. De brug krijgt onder meer nieuwe bekabeling. Het onderhoud begint vandaag en duurt tot begin 2024. Wie dus harder rijdt dan 70 km/u op dit traject en in de genoemde periode, krijgt ongeacht het tijdstip gewoon een bon.

Forse boete bij snelheidsovertreding werkzaamheden

Dit aanpassen van de ingestelde snelheid van een trajectcontrolesysteem is nooit eerder gedaan, aldus het OM. Het is niet duidelijk of dit vanaf nu vaste prik wordt bij alle werkzaamheden. Volgens Autoweek lijkt het erop dat deze stap alleen wordt gezet bij langdurige werkzaamheden, zoals die aan de Galecopperbrug.

Een eventuele bekeuring op deze plek is trouwens ook meteen een forse, want overtredingen bij wegwerkzaamheden worden vanwege het gevaar voor wegwerkers zwaarder beboet. 80 km/u in zo’n 70-zone kost voor correctie bijvoorbeeld 38 euro, terwijl 110 rijden waar je normaliter 100 mag ‘slechts’ een boete van 33 euro oplevert.

