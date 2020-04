Twee miljoen kostende sportwagen laat spoor van vernieling achter in New York

De eigenaar van een twee miljoen dollar kostende Gemballa Mirage heeft in New York met zijn bolide voor een ravage gezorgd. Hij probeerde nog wel te vluchten, maar na een reeks van ongevallen bleek de peperdure auto - waarvan er in totaal 25 zijn geproduceerd - te veel beschadigd.

New York is in lockdown, dus daardoor is het rustig op straat. Rustig genoeg om door de stad te scheuren in een zeldzame en supersnelle sportwagen, zo moet de eigenaar van deze 670 pk sterke sportwagen hebben gedacht. Helaas voor hem het niet rustig genoeg om ongezien weg te vluchten na meerdere aanrijdingen, zo meldt het Amerikaanse blad Car and Driver.

Roekeloos rijgedrag

Volgens de op Instagram gedeelde video is te zien hoe de auto wegrijdt, nadat deze een busje en een cross-over heeft geramd. De auto verlaat de ongevalsplek en negeert daarbij een rood verkeerslicht. Tijdens de vlucht is te zien dat het voertuig zijn motorkap verliest. Enkele honderden meters verderop en enkele aanrijdingen later, wordt de zwaarbeschadigde auto gestopt door de politie.

Het incident vond gisteren plaats rond half acht lokale tijd. De eigenaar van de auto zal waarschijnlijk worden beschuldigd van te hard rijden, roekeloosheid en mogelijk ook nog andere verkeersovertredingen, zoals rijden door rood licht. Hoewel het politierapport nog niet klaar is, zijn er voor zover bekend geen gewonden gevallen. Volgens de Amerikaanse zender Fox 5 is de Mirage GT uiteindelijk tot stoppen werd gedwongen door een aantal agenten.

Paul Walker

Op foto’s is te zien dat de voorkant compleet is vernield en dat de voorruit is verbrijzeld. Ook de wielophanging lijkt zwaar beschadigd. Het voertuig draagt ​​een kenteken uit Massachusetts met de tekst ‘Nine 80’. Dat laatste is het vermelden waard, aangezien de auto door de jaren heen in tal van YouTube-video’s is verschenen. De Gemballa Mirage GT is eigendom van Benjamin Chen, die een groot aantal exotische sportwagens bezit. Volgens de politie van New York verkeerde Chen onder invloed van drugs tijdens het incident.

De Mirage is een getunede versie van de op zichzelf al zeldzame Porsche Carrera GT. De productie was beperkt tot 25 eenheden. De auto heeft een 5,7-liter V10-motor die 670 pk sterk is. De bolide accelereert van 0-100 km/u in 3,7 seconden en heeft een topsnelheid van meer dan 335 km/u. In 2014 kwam acteur Paul Walker om het leven in een Porsche Carrera GT.