Tweedehands auto's duurder dan ooit, en voorlopig blijft dat zo

VRAAG & ANTWOORD Mag ik in de auto mijn telefoon gebruiken in een houder?

‘Soms wil ik in mijn auto de navigatie van mijn mobiele telefoon gebruiken’, aldus lezer Gert Jan Mensink in de vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Mag ik onderweg de telefoon bedienen als die in een telefoonhouder op het dashboard is geplaatst?’

15 december