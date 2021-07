Tweedehands auto’s niet aan te slepen: ‘2021 gaat super tot nu toe’

,,Wij hebben dit jaar 15 procent meer verkocht dan gemiddeld”, zegt Edwin Rommens van Autobedrijf Arnold de Rijk in Roosendaal. Rommens merkt dat er vooral veel vraag is naar jonge occasions tot een bedrag van 7500 euro. ,,Ook is er veel vraag naar auto’s met een hoge instap. Wij verkochten altijd vooral auto’s uit de Volkswagen-groep, maar nu verkopen we ook Franse auto’s. Bij de achttienplussers is er onder jongens veel vraag naar de Volkswagen Golf en bij meisjes naar een Fiat 500. Mensen boven de vijftig willen vaak een auto met hogere instap, omdat ze zich daar veiliger in voelen.”