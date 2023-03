Tweepersoons bed in gewone personenwagen: Dacia gaat het leveren in nieuwe hybride

Parkeren in binnenste­den flink duurder geworden: bijna 30 procent in vijf jaar

Parkeren in een binnenstad is in 2023 flink duurder geworden, melden de websites centrumparkeren.nl en parkerenindestad.nl na het inventariseren van de parkeerprijzen in steden. De gemiddelde stijging sinds 2018 in 22 grote steden was ruim 29 procent. Den Haag kende met 141 de grootste stijging, in Hilversum en Hengelo is de prijs niet omhoog gegaan.