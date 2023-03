Tweepersoons bed in je auto: Dacia levert het in nieuwe hybride Jogger

met video Zonder dat automobi­lis­ten er iets van merken wordt boven hun hoofd een viaduct op z’n plaats gelegd

Het Terbregseplein heeft maandagochtend een heuse primeur beleefd. Boven het drukke verkeersknooppunt werd, terwijl auto’s voorbijraasden, een 15.000 ton wegend viaduct van de verlengde A16 op z’n plaats geschoven. Het is voor het eerst dat zoiets in Nederland gebeurde. Opvallend detail: zonder simpel handwerk was het niet gelukt.