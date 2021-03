Vakantiegangers opgelet: in dit land krijg je nu tot twee jaar cel als je foto's maakt van ongelukken

In deze unieke Lexus speel je trilling­vrij je vinylpla­ten af

De marketingafdeling van Lexus in de Verenigde Staten houdt wel van een stunt om de aandacht te trekken. Lexus ging daar onlangs een samenwerking aan met twee artiesten en muziekwebsite Pitchfork. Het resultaat is de Lexus IS Wax Edition met als bijzonderheid een platenspeler in het dashboardkastje.