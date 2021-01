Verkeer in groot deel van het land ondervindt hinder door gladheid en mist

Volgens de ANWB is het verraderlijk weer aangezien je niet aan de natuur kunt zien dat het glad is. Naast de lokale bevriezing van natte weggedeelten komt in het midden en zuiden van het land lokaal verkeersbelemmerende mist voor met een zicht van 200 meter of minder.



In de gebieden waar het glad was gebeurden ongelukken. Zo belandden door extreme gladheid in de omgeving van Staphorst twee auto’s in de sloot ter hoogte van het restaurant De Lichtmisen vloog er een auto uit de bocht op de Hasselterweg in Rouveen.