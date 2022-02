Vermiste vrouw na negen dagen gevonden in weggesleepte auto

Volgens de politie van Kent, in de Amerikaanse staat Washington, werd de vrouw op 14 februari als vermist opgegeven door haar zus. Uit onderzoek bleek dat de vrouw op 5 februari voor het laatst was gezien met haar 45-jarige moeder. Volgens de autoriteiten had de moeder haar auto bij een tankstation neergezet en was ze weggelopen, haar dochter in de auto achterlatend (via Fox News).