Vier nieuwe elektrische auto’s van ‘oude bekende’ binnenkort te koop in Nederland

Nederland is met de Amerikaanse autofabrikant Fisker weer een automerk rijker dat zich volledig toelegt op de verkoop van elektrische modellen. De Fisker Ocean is nu te reserveren, maar daar blijft het niet bij.

Fisker was ooit korte tijd actief in Nederland. Het had toen een mooi gelijnd model met de naam Karma, dat tussen 2011 en 2014 ook in Nederland werd verkocht. Het toenmalige Fisker ging jaren geleden failliet en vond in een Chinees bedrijf een nieuwe eigenaar, dat het merk hernoemde tot Karma. Henrik Fisker, de oprichter van het originele Fisker en zelf begenadigd auto-ontwerper, richtte vervolgens het huidige Fisker op.

Volledig scherm Fisker Ronin © Fisker

Na het verdwijnen van de Fisker Karma kwam je de merknaam in Nederland niet meer tegen, maar nu is Fisker terug. Het merk was behalve in de Verenigde Staten en Canada ook al actief in Europa. Het heeft z’n vleugels inmiddels uitgeslagen naar Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. En nu voegt het aan dat rijtje drie landen toe: Zwitserland, België en Nederland.

Volledig scherm Fisker Ocean © Fisker Pear

Het blijft niet bij de Ocean. Nederlandse geïnteresseerden kunnen namelijk ook al intekenen voor de Pear, de ruim 1000 pk sterke Ronin en de Alaska

Geen dealernetwerk

In Nederland gaat Fisker zijn auto’s net als eerder zonder tussenkomst van een dealernetwerk verkopen, het bedrijf kiest dus voor het inmiddels welbekende ‘directe verkoopmodel’. De Fisker Ocean is de eerste auto van het merk die naar Nederland komt. De elektrische SUV is al te reserveren, al zijn definitieve prijzen nog niet bekend. Wel geeft Fisker indicatieprijzen van de Ocean vrij. De Fisker Ocean moet als Extreme € 71.058 kosten.

De introductieversie, One, waarvan er wereldwijd slechts 5000 beschikbaar komen, is net zo duur. Beide auto’s hebben dankzij een 113 kWh accu een elektrische actieradius tot 707 kilometer. Twee elektromotoren zijn samen goed voor in de basis 475 pk, maar leveren na een druk op de boost-knop tijdelijk 663 pk. De 4,77 meter lange en ruim 2,4 ton wegende SUV moet in zo’n 4 seconden vanuit stilstand een snelheid van 100 km/h kunnen halen.

De prijzen van de andere modellen, de Pear, Ronin en Alaska, volgen later dit jaar.

Volledig scherm Fisker Alaska © Fisker