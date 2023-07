Vincent (22) gaat de wereld over met flitsende zonneauto: ‘We gaan niet naar Australië voor zilver’

MIJN BLIK EN IK Rien (80) en man die zijn huis wilde kopen kwamen er niet uit, dus legde hij naast geld ook zijn Mercedes in

Het is niet te zeggen wat Rien de Hart (80) precies voor zijn Mercedes 350 SL heeft betaald. Hij kreeg de auto tien jaar geleden toen hij het met de koper van zijn huis niet eens kon worden over de prijs. De man stelde voor zijn Mercedes extra in te leggen. Die deal bleek later een dure grap voor Rien.