Vlaggen en spandoeken langs wegen weggehaald: hoe gevaarlijk zijn die écht voor het verkeer?

Rekeningrijden in 2030 Automobi­lis­ten moeten betalen voor elke gereden kilometer, ook als het buiten Nederland is

Automobilisten moeten vanaf 2030 gaan betalen voor elke kilometer, waar of op welk tijdstip ze die ook rijden. Ook in het buitenland gereden kilometers tellen dan mee. Dat is het plan dat het kabinet voor ogen heeft met rekeningrijden.

5 juli