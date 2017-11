Volkswagen krijgt boete: geld voor kopers auto met sjoemelsoftware?

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) maakte maandag bekend dat het een boete uitdeelt aan Volkswagen. Het gaat om 450.000 euro. ,,We beseffen dat dit voor een concern als Volkswagen geen enorm bedrag is'', stelt een woordvoerder. ,,Maar het was voor ons de hoogst mogelijke boete. Volkswagen prees de dieselauto's aan als milieuvriendelijk, terwijl de resultaten van de emissietests met verboden software waren gemanipuleerd.''



De boete mag dan niet hoog lijken, volgens de Consumentenbond is er een groter belang. Die wil Volkswagen met dit oordeel in de hand alsnog aanzetten tot een compensatieregeling, bedoeld voor iedereen die de afgelopen jaren een diesel met sjoemelsoftware kocht. Zo'n compensatie wilde de Consumentenbond al veel langer, maar Volkswagen wilde er niet aan.

Nu de ACM heeft vastgesteld dat Nederlandse consumenten zijn bedrogen, staat de Consumentenbond sterker, stelt directeur Bart Combée. ,,Met deze uitspraak van de ACM willen wij Volkswagen weer aan tafel krijgen om te praten over een brede compensatieregeling voor consumenten.'' De bond doet dat samen met een reeks andere consumentenorganisaties in Europa.

Volkswagen gaat in beroep

Volkswagen is dan ook niet blij met de boete, laat het concern weten in een reactie aan deze krant. De automaker gaat in beroep tegen het besluit. ,,Volkswagen gelooft niet dat het de Nederlandse wet heeft overtreden'', staat in de reactie. ,,Alle Nederlandse klanten die deze betreffende auto’s hebben gekocht, zijn eerlijk behandeld. Onze klanten blijven onze prioriteit en we doen ons best om hun vertrouwen terug te winnen.’’