Volkswagen weigert opsporing gestolen auto met ontvoerd kind vanwege onbetaalde rekening

Poging ‘carjacking’ Van Bommel verbaast experts: ‘Pakkans veel te groot’

De vermoedelijke poging om met geweld de Porsche Panamera van voetbalcoach Mark van Bommel te stelen, verbaast experts. Het zogenoemde carjacking is zeker niet populair onder autodieven en al helemaal niet in Nederland. De pakkans is veel te groot, stellen zij.