Volvo troeft Tesla af en komt als eerste met volledig elektrische truck

Aan deze vijf dingen ergeren bijrijders zich het meest

11 april De bijrijders in een auto ergeren zich tijdens de rit het meest aan bestuurders die hun mobiele telefoon erbij pakken. Agressiviteit in het verkeer is voor hen de op een na grootste irritatiefactor. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van leasemaatschappij Athlon onder ruim 1.000 Nederlanders.