Voor de nieuwe, elektrische Explorer winkelde Ford bij Volkswagen

Begin volgend jaar verschijnt een nieuwe elektrische SUV van Ford in de Nederlandse showrooms. De ruime gezinsauto is iets korter dan de Focus Wagon en deelt zijn naam met een benzineverslindende mega-SUV uit Amerika: de Explorer. Opmerkelijk genoeg gebruikt Ford in deze auto ook heel veel onderdelen van de Skoda Enyaq iV, Audi Q4 e-tron en Volkswagen ID.4.

Om de productie van de nieuwe Ford Explorer te realiseren, is een publiekslieveling de laan uit gestuurd: in juni verlaat de allerlaatste Fiesta de fabriek in Keulen. Ford heeft de vrijgekomen ruimte namelijk nodig om de productielijn op te bouwen voor enkele nieuw ontwikkelde EV’s, waarvan de Explorer het eerste resultaat is.

De middelgrote SUV komt binnen Fords EV-aanbod duidelijk onder de populaire Mustang Mach E te staan. Met een lengte van 4,46 meter is de Explorer zelfs 19 centimeter korter dan de Ford Focus Wagon. De naam ‘Explorer’ is trouwens niet nieuw. Al sinds 1990 wordt in Amerika een grote SUV onder deze naam verkocht. Als plug-in hybride maakt de Amerikaanse Explorer in bescheiden aantallen zelfs de oversteek naar Europa, maar ook daar komt op korte termijn een einde aan.

Quote Een concurrent met gelijkwaar­di­ge proporties, motorise­ring en prijs bestaat niet Amko Leenarts, Ford Europa Design

De Explorer staat op het MEB-platform van Volkswagen

De nieuwe Ford Explorer heeft niks met de VS te maken en werd vanaf ‘nul’ in Europa ontwikkeld. Maar hij staat op een bekende basis: het platform dat Ford gebruikt komt an Volkswagen. In het voorjaar van 2019, toen de ID.3 werd onthuld, gaf VW al te kennen dat het modulaire elektrische MEB-platform ook beschikbaar was voor andere autofabrikanten. Een kans die Ford voor de Explorer met beide handen aangreep. In de toekomst verschijnt nog een tweede model op VW’s MEB-basis, pas daarna wil Ford een elektrisch platform gaan gebruiken dat in eigen huis is ontwikkeld.

Overigens is de technische basis van de Explorer niet kant en klaar overgenomen van een bestaand model uit VW’s uitgebreide elektrische portfolio. Door losse componenten uit de VW-catalogus te selecteren, heeft Ford zelf de aandrijflijn en het onderstel van de Explorer samengesteld. De schokdempers komen bij een andere toeleverancier vandaan, zodat Ford het onderstel geheel naar eigen inzichten heeft kunnen afstemmen. Als de Explorer eind dit jaar in productie gaat, is er keuze uit drie vermogensvarianten met 170 pk, 286 pk of (voorzien van twee elektromotoren en vierwielaandrijving) 386 pk. Specificaties van het accupakket maakt Ford in een later stadium bekend.

Het dichte front benadrukt dat het om een elektrische auto gaat

Verantwoordelijk voor het design van de Europese Ford Explorer is de Nederlander Amko Leenarts. ,,Hoewel een VW-platform als uitgangsbasis diende, hebben wij dat beslist niet gezien als belemmering”, legt Leenarts uit. Door zijn stoere voorkomen en rechte, relatief lage daklijn oogt de Explorer veel groter dan hij eigenlijk is. Het dichte front benadrukt dat het om een elektrische auto gaat, de haaienvinvormige transparante C-stijlen – waarop de bestickering ervoor zorgt dat je niet zomaar van buiten naar binnen kijkt – laat extra licht het interieur binnen.

Wat is voor Leenarts het meest geslaagde element? ,,In de eindfase van de ontwikkeling hebben we tijdens onze ‘consumer clinics’, waarin we de reactie van potentiële kopers peilen, eigenlijk geen concurrenten voor de Explorer kunnen bedenken. Ik ben er trots op dat we een uniek concept voor de auto hebben gevonden: een concurrent met gelijkwaardige proporties, lengte- en hoogtematen, motorisering en prijs bestaat op dit moment niet.”

Volledig scherm Ford Explorer © Ford

Alleen al de wielen leveren 13 kilometer extra rijbereik op

Bij de ontwikkeling van de Explorer stond het gebruiksgemak hoog op de agenda. Leenarts: ,,Aerodynamica is voor ons beslist een belangrijke graadmeter geweest. Een goede stroomlijn helpt immers om de range anxiety bij de koper weg te nemen. De Explorer heeft een actieradius van om en nabij de 500 kilometer. Dat is ruimschoots voldoende voor de dagelijkse ritjes, maar in Nederland zal de auto ook worden gebruikt tijdens de vakantie. En dan zit je niet om een beperkte actieradius verlegen. Daarom hebben we de carrosserie zo glad mogelijk gemaakt en in onze windtunnel gezocht naar een zo goed mogelijke luchtgeleiding. Om een voorbeeld te noemen: alleen al met het ontwerp van de wielen hebben we al 12 tot 13 kilometer gewonnen.”

Toch is Leenarts met zijn team niet zover gegaan om de Explorer te voorzien van cameraspiegels of in het plaatwerk verzonken deurgrepen. ,,Het is veel belangrijker dat de auto door de consument wordt geaccepteerd. Glad in de deuren verwerkte hendels leveren nauwelijks enige winst op. En als je kijkt naar cameraspiegels: natuurlijk win je daarmee een paar kilometer op de actieradius. Maar lang niet alle consumenten zijn er comfortabel mee. We zouden er zelfs een heleboel klanten mee kwijt kunnen raken, als we hadden besloten om de Explorer standaard van cameraspiegels te voorzien.”

Deze Explorer is een waar ruimtewonder

Het interieur van de Explorer biedt meer dan genoeg ruimte voor vier à vijf volwassenen. Ook achterin is de beschikbare been- en hoofdruimte riant. In de kofferbak past 450 liter bagage, met de achterbank neergeklapt gaat er 1400 liter achterin. Aan opbergruimte heb je aan boord van de Explorer sowieso geen enkel gebrek. In de middenconsole is een opbergvak van 17 liter gecreëerd waarin zelfs een 15-inch laptop past. En achter het verstelbare centrale beeldscherm, zit in het dashboard nog een verborgen ruimte verstopt, waarin je waardevolle spulletjes kunt achterlaten. Zodra je de auto op slot zet, wordt ook het beeldscherm vergrendeld.

Ook de vormgeving van het interieur komt op conto van Amko Leenarts. Hij wijst meteen naar het sculptuur waarin het digitale instrumentarium en de soundbar van het audiosysteem zijn gevat. ,,Het is net alsof er een ruimteschip op het dashboard is geland.” Net als in de Mustang Mach E staat het centrale beeldscherm rechtop. Diagonaal meet het scherm 15 inch. In het prototype dat AD Auto al ruim vóór de officiële onthulling van de Explorer heeft kunnen bekijken, is het centrale beeldscherm nog niet actief, maar door het formaat van alle icoontjes en aanwijzingen, lijkt er weinig mis met de functionaliteit.

Volledig scherm Ford Explorer © Ford

De eerste Explorers komen begin 2024 naar Nederland

Op dit moment is er nog een heleboel niet bekend over de Ford Explorer. Die informatie zal in aanloop naar de productie in porties worden vrijgegeven. De productielijn wordt eind dit jaar opgestart, de Nederlandse Ford-importeur verwacht de eerste exemplaren begin 2024 te kunnen leveren. En Ford kondigt alvast aan dat het twee elektrische model op basis van VW’s MEB-platform in de tweede helft van 2024 verwacht kan worden.