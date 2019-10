Voor deze omgebouwde oude Porsche wordt nu al meer dan 220.000 dollar geboden

Een Porsche 356 is een geliefde klassieker, die het meeste opbrengt wanneer deze in originele staat verkeert. Tenzij het een 'hotrod’ van de firma Emory betreft - een van de meest geliefde bouwers van ‘outlaw’ auto's. Het Amerikaanse bedrijf bouwt al enkele decennia oude Porsches om zodat ze rijden zoals je zou willen dat ze rijden. Andere bekende fabrikanten van aangepaste Porsches zijn Magnus Walker , RUF , Rauh Welt Begriff en Singer.

Als je iets hebt met dit soort klassieke Porsches en minstens een kwart miljoen dollar hebt liggen, kun je bieden op deze gemodificeerde Porsche 356A Emory Outlaw uit 1959. Het gaat hierbij om een zogeheten ‘outlaw’ oftewel een stoer ogende en snel rijdende aangepaste variant. Deze nu te veilen auto is een ster in de Outlaw-wereld, met verschillende tv- en autoshow-optredens, waaronder de tv-show van Jay Leno en de beroemde Luftgekühlt -bijeenkomst in Zuid-Californië.

Onder de motorkap bevindt zich een 2,4 liter metende viercilinder boxermotor met dry sump carter, die 205 pk sterk is. De achterwielen worden aangedreven door een handgeschakelde vijfversnellingsbak en de soundtrack van de auto wordt verzorgd door een roestvrijstalen uitlaat van M&K. Het interieur is beter dan nieuw, met ivoorwitte accenten en een opgewaardeerde stereo-installatie met nieuwe gadgets zoals bluetoooth aansluiting voor een mobiele telefoon. De 356 is in 2012 onder handen genomen door Emory en sindsdien is er 10.800 kilometer mee gereden.