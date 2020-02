Vorig jaar 600.000 minder flitsboetes, wel meer mensen ter plekke bekeurd

Amerikaan­se autoritei­ten tikken Tesla en Apple op de vingers: Autopilot én afgeleide bestuurder zijn de oorzaak van dodelijke crash met Tesla Model X

26 februari De Amerikaanse toezichthouder National Transportation Safety Board concludeert in een rapport dat de dodelijke crash met een Tesla Model X in maart 2018 onder meer te wijten is aan een afgeleide bestuurder én beperkingen van de Autopilot. Tesla en Apple, dat de smartphone leverde waardoor de bestuurder is afgeleid, krijgen er in het rapport van langs.