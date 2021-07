Vrouw ‘laat God sturen’ en veroorzaakt ravage met haar auto

RECONSTRUCTIE Het giganti­sche infarct rondom de Galecopper­brug: hoe het kon gebeuren en wat Rijkswater­staat heeft geleerd

10 juli Wekenlang stonden weggebruikers vast in kilometerslange files rond een van de drukste verkeersbruggen van het land. Het was een verkeersinfarct van ongekende omvang, in de herfst van 2019. Met de aankondiging van alweer nieuwe, ingrijpende werkzaamheden aan diezelfde Galecopperbrug in de A12, bij Utrecht, rijst de vraag: hoe kon dat gebeuren en heeft Rijkswaterstaat ervan geleerd? Een reconstructie op basis van interne stukken.