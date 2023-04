Waarom dit de favoriete caravantrekker van Nederlanders is

De Mazda CX-5 is de favoriete auto van Nederlandse caravanliefhebbers. Hoe komt dat eigenlijk? Maar niet alleen als trekauto is hij populair: dit is de meest verkochte Mazda, zowel in Nederland als in de rest van de wereld. Enkele bijzondere kenmerken verklaren zijn succes.

ACSI, een van Europa’s grootste organisaties voor kampeerders, onderzoekt elk jaar welke trekauto’s favoriet zijn bij caravanbezitters. De Mazda CX-5 blijkt verreweg het populairst bij de Nederlandse caravantrekkers. Dat was niet alleen afgelopen jaar zo, maar is nu al voor het vijfde jaar op rij vastgesteld.

De CX-5 kan, afhankelijk van de motorversie, een geremde aanhanger trekken van 1800 tot 2000 kg. Daarmee overtreft hij menig concurrent. Op nummer 2 staat de Volkswagen Tiguan en op 3 de Ford Kuga.

Volledig scherm De Mazda CX-5. © Mazda

Dat een op de tien caravanbezitters voor de Mazda kiest is juist zo opmerkelijk omdat deze auto in de totale autoverkopen een relatief kleine rol speelt. De CX-5 stond vorig jaar op plek 63 van meest verkochte auto’s in Nederland. Maar dat komt vooral doordat hij in Nederland nauwelijks in trek is als auto van de zaak.

Ongetwijfeld speelt daarbij mee dat hij niet als plug-inhybride of met volledig elektrische aandrijving wordt geleverd: fiscaal voordeel kun je als leaserijder dus wel vergeten. Dit gegeven wordt nog eens onderstreept door de cijfers van de ACSI: slechts 3,2 procent van de ondervraagde caravanbezitters rijdt deze trekauto zakelijk.

Volledig scherm De Mazda CX-5. © Mazda

Slimme, brandstof besparende motortechniek

Uit eigen onderzoek van Mazda blijkt dat de kopers vooral gecharmeerd zijn van het design van deze SUV én van de SkyActiv-motortechniek. Die is inderdaad bijzonder en bij geen ander merk te vinden. Het komt erop neer dat een benzinemotor deels de techniek van een dieselmotor heeft overgenomen. In vergelijking met een gewone benzinemotor wordt de brandstof onder veel hogere druk in de cilinders gespoten, terwijl het mengsel van lucht en benzine harder wordt samengeperst dan normaal. Deze technologie maakt volgens Mazda een turbo overbodig en leidt tot een relatief laag brandstofverbruik, terwijl er aan prestaties nauwelijks wordt ingeboet. Dat is trouwens niet helemaal waar, want sommige kopers van een CX-5 klagen wel degelijk over weinig trekkracht bij lage toeren.

In de zojuist vernieuwde CX-5 is de motortechniek verder verbeterd met de komst van milde hybride-technologie. Het betekent dat een piepkleine 24 Volt-batterij de brandstofmotor in zijn werk ondersteunt. Daarnaast worden ook nog steeds cilinders uitgeschakeld op het moment dat ze even niet nodig zijn: dat scheelt eveneens in het verbruik.

Volledig scherm Interieur van de Mazda CX-5. © Mazda

Mazda biedt met de CX-5 momenteel keus uit twee benzinemotoren: de 2.0 (165 pk/121 kW) en de 2.5 (194 pk/143 kW). Mazda kiest dus niet voor kleine, driecilindermotoren zoals veel Franse en Duitse merken dat doen.

De 2.0 liter-benzinemotor met automaat is de prettigste versie, concludeert onze autoredactie na enkele rijtests. Deze aandrijflijn doet stil en soepel zijn werk, terwijl het brandstofverbruik, zeker voor zo’n relatief grote motor, binnen de perken blijft.

Hoger is beter

Terwijl andere fabrikanten zich lieten verleiden tot coupé-versies van een SUV - omdat dat nu eenmaal sportiever staat en de lagere daklijn vooral bij elektrische auto’s tot iets meer rijbereik leidt - houdt Mazda vast aan het klassieke SUV-model met een hoog dak.

Volledig scherm De Mazda CX-5. © Mazda

Dat leidt weliswaar tot iets meer luchtweerstand en dus een iets hoger benzineverbruik, maar brengt wel degelijk praktische voordelen met zich mee. Zo is de hoofdruimte op de achterbank groter dan bij de meeste concurrenten. En ook de bagageruimte leidt bij deze Mazda niet tot minder inhoud als gevolg van een verlaagde daklijn. Toegegeven, hij heeft nog steeds niet de grootste kofferbak in zijn klasse, maar met 522 liter (inclusief het extra bergvak onder de laadvloer) mag je niet klagen.

Rustig, conservatief design

‘Kodo design’ is hoe Mazda zijn eigenzinnige stijl van vormgeven noemt. Vergeleken met bijvoorbeeld een Toyota of Lexus van dit moment, is zo’n Mazda een oase van rust. De gekozen designkoers leidt niet tot de spannendste of meest verrassende interieurs. Zelfs de bedieningshendel van de automatische versnellingsbak ziet er heel conservatief uit, waar veel andere merken inmiddels gezwicht zijn voor hippe design-hendels, een bedieningsknop bij het stuur of dashboard of ronde draaiknoppen tussen de voorstoelen. Het is een keus: niet iedereen zit te wachten op hip, vernieuwend design.

Verleiding van elektrische aandrijving weerstaan

Terwijl er steeds meer concurrenten met volledig elektrische aandrijving zijn verschenen, blijft Mazda bij dit model trouw aan de benzinemotor. Geen enkele versie van de CX-5 heeft een stekker; zelfs een plug-inhybride is niet leverbaar. Deze keuze zou je conservatief en niet meer van deze tijd kunnen noemen, maar hierdoor lukt het Mazda om de CX-5 betaalbaar te houden. Met zijn prijs vanaf 38.190 euro is hij voor veel particulieren nog enigszins bereikbaar. De keerzijde is natuurlijk wel dat Mazda automobilisten die elektrisch willen rijden in de kou laat staan. Maar goed, er komt dit jaar een nieuwe Mazda CX-60 plug-inhybride als alternatief.

Volledig scherm Het interieur van de Mazda CX-5. © Mazda

Bewezen kwaliteit en betrouwbaarheid

Mazda wordt al jaren bejubeld om de goede productiekwaliteit en afwerking. Het merk bouwt degelijke auto’s waarbij vooral ook het interieur niet teleurstelt. Zo voelt de centrale bedieningsknop voor infotainment oerdegelijk aan.

Dat Mazda’s technisch heel betrouwbaar zijn wordt regelmatig bevestigd door internationale statistieken over pech en mankementen. Zo staat Mazda steevast in de top 10 van betrouwbaarste merken van het Britse WhatCar. Bij dat onderzoek melden 25.000 automobilisten in hoeverre hun auto geplaagd wordt door pech en technische mankementen. En in de jaarlijkse, grootschalige enquête van de Consumentenbond naar de betrouwbaarheid van automerken eindigde Mazda vorig jaar nog op de vijfde plek.

De kunst van het verwennen

Juist doordat de prijs relatief laag is, en in elk geval veel lager dan bij vergelijkbare elektrische en plug-inhybride SUV’s, kiezen de meeste kopers van de CX-5 voor het hoogste uitrustingsniveau. Dat blijkt uit de verkoopregistraties van de Nederlandse importeur. Die paar duizend euro extra kunnen zij zich meestal wel permitteren, om zich eens lekker te verwennen met al het mooie en handige dat moderne auto’s in hun optielijst hebben staan.

De wegligging van de CX-5 wekt vertrouwen. Hij stuurt goed, veert behoorlijk en in bochten blijkt hij koersvast. Ook bijzonder: bij elke motorvariant is vierwielaandrijving verkrijgbaar. Dat maakt deze Mazda nog meer tot ideale trekauto. Je hoeft op de camping ook niet zenuwachtig te worden als het gras na flinke regenbuien drassig is geworden.

Volledig scherm De Mazda CX-5. © Mazda

Eigenwijs in de bediening

Dit is een van de weinige auto’s in zijn klasse zonder touchscreen. Mazda weigert zo’n aanraakscherm in de auto te plaatsen omdat het de verkeersveiligheid in gevaar zou brengen. Toegegeven, met een vinger een scherm bedienen in een rijdende auto op een drukke, hobbelige weg: veilig is anders.

In plaats daarvan houdt Mazda net als BMW vast aan een aparte, centrale bedieningsknop voor infotainment: draaien en indrukken. Wie langer in deze auto rijdt, kan het op een gegeven moment blindelings bedienen. Hoewel je natuurlijk altijd nog wel even op het scherm moet kijken of daadwerkelijk gebeurt wat je bedoelt. Terwijl veel fabrikanten steeds meer fysieke knoppen vervangen door bediening via het scherm, kiest Mazda daar dus niet voor.