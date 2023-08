Waarom hebben auto’s in films nep-kentekens?

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Dat heeft meestal te maken met de herkomst van de auto’s. Voor het productiebedrijf van een film of tv-serie is het soms een heel gedoe om auto’s geregeld te krijgen. Een productiebedrijf leent bijvoorbeeld auto’s van de importeur van het betreffende merk. Maar die wil meestal niet dat in het verhaal de criminelen in hun auto’s rijden. Als het gaat om politieauto’s vinden importeurs het vaak juist wel interessant om hieraan mee te werken. Vooral als het om bijzondere of hele dure auto’s gaat, moet het productiebedrijf creatief zijn. Is de auto in particulier bezit, dan wil de eigenaar misschien niet dat de auto met zijn eigen kenteken in de film of serie te zien is. En soms wordt een auto uit het buitenland gehaald. Ook dan moet het vervolgens in beeld wel lijken of het een in Nederland geregistreerde auto is. Daarom wordt zo’n nep-kenteken bedacht.’