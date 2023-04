Waarom hebben elektrische auto’s zulke krachtige motoren?

auto-expertEen elektrische auto heeft doorgaans veel meer pk (of kW) dan een benzineauto. Hoe komt dat? En is dat nou echt wel nodig, vraagt lezer Herman Moes zich af. Onze auto-expert Niek Schenk geeft antwoord.

Vraag: ‘Het valt mij op dat er bij elektrische auto’s heel veel vermogen in de elektromotoren zit. Vergelijk het maar eens met de jongste generatie benzinemotoren. Een Peugeot 308 SW heeft een driecilinder benzinemotor met 90 kW (122 pk) vermogen. De elektrische MG4 heeft een elektromotor met 125 kW (170 pk). Waarom is dat? Ik begrijp wel dat het gewicht een rol speelt, maar snel optrekken en een hoge topsnelheid kosten alleen maar meer energie. Dat doen we met een benzineauto toch ook niet graag? De benzine is al duur genoeg.’

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ‘Bij elektrische auto’s is het relatief eenvoudig om de motor een groot vermogen te geven. Autofabrikanten kunnen die verleiding niet weerstaan. Een merk als Tesla pronkt er graag mee hoe snel zo’n elektrische auto is. Dat een elektromotor per definitie meer vermogen heeft, komt allereerst door het uitstekende rendement. Bij een benzineauto gaat veel energie verloren door wrijving in de motortechniek en door de benodigde koeling. Ook vliegt een deel van de energie letterlijk via de uitlaatgassen de auto uit.

Die problemen kent de elektrische auto niet. Met als gevolg dat het rendement van de elektromotor al gauw 80 procent is, terwijl een vergelijkbare benzinemotor niet verder komt dan 30 procent. Dit resulteert dus inderdaad in veel meer vermogen, wat altijd wordt uitgedrukt in kW of pk.

Het hogere vermogen is in een elektrische auto zeer welkom, want door het batterijpakket wegen deze auto’s per definitie veel meer dan een benzineauto. Je hebt dus ook meer motorkracht nodig om vooruit te komen. Maar inderdaad, wie zich door het grote motorvermogen laat verleiden tot snel optrekken of het rijden met hoge snelheden, zal merken dat het batterijpakket eerder leeg raakt en dat de stroomkosten hoger zijn. Dan rij je niet alleen lekker snel, maar moet je ook bliksemsnel weer de volgende laadpaal opzoeken.’

Onze autoredacteur Niek Schenk beantwoordt elke week lezersvragen.

