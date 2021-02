Waarom iemand twee miljoen euro betaalde voor deze ‘Tupperware-auto’

Au­to-inbreker makkelijk opgespoord door voetsporen in de sneeuw

7 februari Een 41-jarige auto-inbreker heeft het de politie in Roosendaal vanochtend wel heel gemakkelijk gemaakt. Ze hoefden alleen maar zijn voetsporen te volgen in de sneeuw na een inbraak in een busje dat in de Molenstraat stond geparkeerd.