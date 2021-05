Waarom in deze stal dertig jaar lang bijna honderd taxi's staan weg te kwijnen

Mijn Allessie De roze tuktuk van Michel (60) ‘knalt lekker’: ‘De homoscene vindt ’m ook gaaf’

24 april Niet alleen de passagiers van Michel Huf (60) worden blij van een ritje in een van zijn zeven Thaise rijtuigen. Ook hijzelf geniet van de vrolijkheid van Tuk Tuk Den Haag. Voor de foto kiest ’ie zijn roze exemplaar. Gewoon, omdat dat zo lekker knalt. In de wekelijkse rubriek Mijn Allessie spreken we mensen over hun auto.