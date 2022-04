Waarom in deze tunnel één rijstrook nooit open is

Voor veel automobilisten is het in de drukke spitsuren een doorn in het oog: de linker rijstrook van de snelweg A8 naar de A10 West, een route die door de beruchte Coentunnel gaat, is altijd rood afgekruist. Zelfs als het druk is, mag daar blijkbaar geen enkele auto rijden. Autoweek zocht uit waarom dit is.

In veel tunnels zie je wel vaker dat een rijstrook in de rustige uren is afgekruist. Ook bij de Coentunnel worden, afhankelijk van de verkeersdrukte, meer of juist minder rijstroken gebruikt. Maar op de drukke ringweg van Amsterdam, de A10, mag op de linker rijstrook van de Coentunnel blijkbaar nóóit worden gereden.

Dit is al bij de ontwikkeling van deze tunnel zo bedacht, ontdekte Autoweek. De Coentunnel heeft in totaal tien rijstroken en destijds is vastgelegd dat daarvan tijdens de spitsuren maximaal acht stroken mogen worden gebruikt. Hierdoor kunnen er maximaal 180.000 voertuigen gebruik maken van de tunnel. Buiten de spitsuren mogen er slechts zes rijstroken worden gebruikt.

Maar hoe zit het dan precies met de twee rijstroken die nooit worden gebruikt? Het antwoord erop is eenvoudig: pas als er structureel meer verkeer komt, dan gaan ook die open. En zover is het nog niet. Ze liggen er dus slechts om op de toekomst voorbereid te zijn. Immers: het is erg duur en tijdrovend om op een later moment alsnog twee nieuwe rijstroken in een tunnel aan te leggen. En het is al helemaal een bijna onmogelijke taak om een tunnel ‘even’ te verbreden.

Bij de aanleg van de Coentunnel is dus simpelweg rekening gehouden met mogelijk meer verkeer in de toekomst. Als dat er ooit nog van komt. Want van een pandemie en op grote schaal thuiswerken had destijds nog niemand gehoord.

Vóór 2025 zal er niks veranderen

Hoe dan ook, de linker rijstrook in de Coentunnel blijft voorlopig afgekruist. En het zal nog wel even duren voordat hij wél open gaat. Dat gebeurt op z'n vroegst als ook de A7 en A8 meer rijstroken hebben gekregen en er wellicht meer verkeer deze kant op stroomt. De aanleg daarvan start op zijn vroegst in 2025.

Voor het zover is wordt het verkeer ‘dynamisch’ geregeld om het beschikbare wegennet zo goed mogelijk te benutten. Dat betekent dat er standaard rijstroken open zijn en in de spitsuren een wisselstrook bij komt, als het erg druk is. Ook bij calamiteiten kan zo'n wisselstrook worden ingezet. Nadeel van zo'n wisselstrook-systeem is dat het nooit echt snel te realiseren is. Het duurt namelijk doorgaans 20 tot 25 minuten voordat de extra strook kan worden geopend. Eerst moet gecontroleerd worden of de openstelling veilig kan gebeuren en daarna moeten ook nog de borden boven en langs de weg worden ingesteld.

