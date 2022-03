Waarom je beter geen zonnebloemolie in je tank kunt gooien

Brandstof is duurder dan ooit. Dat geldt niet alleen voor benzine, maar ook voor diesel. In tegenstelling tot benzinerijders kunnen diesels echter ook op plantaardige olie rijden, die voor minder dan 1,70 euro per liter te koop is.

Door de stijgende brandstofprijzen zijn veel automobilisten op zoek naar een mogelijkheid om de kosten te drukken. Een daarvan is rijden op plantaardige olie. Daaronder vallen koolzaadolie - ook wel slaolie genoemd - zonnebloemolie en sojaolie. Ook maïsolie en arachideolie (olie uit pinda‘s) zijn in theorie geschikt voor dieselmotoren. Alleen olijfolie is taboe, omdat die een andere samenstelling heeft. De meeste van deze ‘brandstoffen’ zijn te koop bij de supermarkt.

‘Moderne diesels kunnen er niet tegen’

,,Het grootste probleem is het verschil in viscositeit ten opzichte van conventionele diesel", zegt een woordvoerder van de ADAC, de Duitse evenknie van de ANWB. ,,Plantaardige oliën leiden daardoor tot startproblemen en hebben een negatief effect op de prestaties en levensduur van de motor.” De autoclub zegt ook: ,,Injectiepompen en injectiesproeiers in moderne dieselvoertuigen zijn niet ontworpen voor de meer stroperige plantaardige olie, wat betekent dat de verbranding niet optimaal is. Dat leidt niet alleen tot verminderde motorprestaties, maar ook op middellange termijn tot beschadigingen van de motor en het brandstofsysteem.”

‘Oudere diesels beter geschikt’

Om op pure plantaardige oliën te rijden, moet je de brandstof voorverwarmen en tevens moeten de brandstofpomp, brandstofleidingen, gloeibougies en verstuivers aangepast worden. Op veel websites over dit onderwerp wordt dan ook vooral gediscussieerd over het bijmengen van plantaardige olie - tot zo'n 20 procent van het totaal. De Duitse ADAC schrijft dat oudere dieselmotoren hier wel aardig goed tegen kunnen, maar ook die zouden uiteindelijk minder lang meegaan. Toch zijn er tientallen websites met fanatieke gebruikers van plantaardige olie.

Illegaal, want geen accijnsafdracht

Het grootste probleem is echter dat het niet is toegestaan, omdat geen accijns wordt afgedragen over deze ‘brandstof’. Bij overtreding riskeer je een boete. Onzichtbaar blijven voor justitie is niet gemakkelijk, omdat auto's die rijden op plantaardige olie stinken als een dampende oliebollenkraam.

