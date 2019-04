Waarom je brandstoftank altijd voor een kwart gevuld moet zijn

Doorrijden tot de laatste druppel brandstof in zicht is, blijkt geen goed idee. Niet alleen vanwege het gevaar dat je ergens strandt, maar vooral omdat het slecht is voor je motor.

Iedereen kent mensen in hun omgeving die het doen, of misschien doe je het zelf ook wel: zo lang mogelijk doorrijden met een tank benzine of diesel. En het kan, want de moderne auto geeft exact aan hoeveel kilometer je nog kunt rijden en zelfs als de auto aangeeft dat je nog nul kilometer kunt rijden, houdt ‘ie het in de regel nog wel een aantal kilometers vol.

Handig is het echter niet, vinden ze bij de ANWB. Want wanneer je stilvalt met een oudere dieselmotor, is het niet altijd een kwestie van even met een jerrycan een paar liter erbij gooien en rijden maar. ,,Na het leegrijden van de tank en daarna weer vullen van de tank zullen veel diesels, na 15 tot 20 seconden doorstarten wel weer aanslaan", aldus een woordvoerder. ,,Wanneer dat niet lukt, moet de motor eerst ontlucht worden en daar moet een expert aan te pas komen.”

Maar ook met een benzinemotor is het geen goed idee om op de laatste dampen naar de benzinepomp te rijden. De brandstofpomp kan volgens experts beschadigen door oververhitting. De benzine in de brandstoftank werkt namelijk als koeling voor de brandstofpomp, maar wanneer de benzine bijna op is, zal de brandstofpomp ook lucht aanzuigen. Dit kan zorgen voor oververhitting en beschadiging.