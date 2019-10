Waarom je dit waarschuwingslampje beter niet kunt negeren

Veel automobilisten hebben het al eens meegemaakt. Je rijdt probleemloos rond in je auto en plotseling licht uit het niets een geel lampje op in het instrumentarium, in de vorm van een motorblok. Het symbool kan regelmatig knipperen, incidenteel opflikkeren of permanent branden, maar menig automobilist heeft geen idee wat er aan de hand is.



Hoewel het lampje kan verwijzen naar tientallen mankementen aan de motor en/of het uitlaatsysteem, betekent het niet dat je ogenblikkelijk moet stoppen om een sleepwagen te bellen. Wel is het in veel gevallen een waarschuwing dat je de auto zo snel mogelijk moet laten controleren, omdat uiteindelijk dure componenten kunnen beschadigen.



In een enkel geval heb je geluk. Het kan zijn dat het symbool enkele malen opflikkert. Dat kan betekenen dat er een ‘glitch’ zit in het OBD-systeem van de auto. Dit On Board Diagnosis-systeem zit sinds de jaren tachtig in auto's en bestaat uit computers die steeds meer voertuigprestaties controleren, zoals motortoerental, brandstofmengsel en ontstekingstijdstip. De Check Engine-lampjes gaan branden wanneer een circuit, component of systeem niet slaagt voor een basistest die de boordcomputers bij elke start uitvoeren, of wanneer deze tijdens het rijden een afwijkende meting registreren.



Wanneer het probleem niet kan worden verholpen, schakelt de computer de gele waarschuwingsindicatie in met het motorsymbool. Ook slaat de computer een ‘probleemcode’ op in het geheugen die de bron van het probleem aanwijst, zoals een defecte sensor of een motor die niet goed werkt. Die code kan alleen worden uitgelezen door diagnose-apparatuur van een dealer of specialist.