Waarom je niet bang hoeft te zijn voor deze Duitse flitspalen

Vrachtwagens op de korrel

Maar de angst is ongegrond. De blauwe pilaren zijn geen snelheidscamera’s en bestuurders geen doelwit. In plaats daarvan zijn ze er uitsluitend om de tol op vrachtwagens te controleren. Sinds 1 juli 2018 geldt deze tol voor vrachtwagens van meer dan 7,5 ton niet meer alleen voor autosnelwegen, maar ook voor rijkswegen.

De blauwe palen controleren of de tol correct is betaald. De opvallende kleurstelling is bewust gekozen door exploitant Toll Collect om verwarring met andere flitsers te voorkomen. In delen van Noord-Duitsland bestaat in ieder geval nog steeds een risico op verwarring, omdat daar nog altijd blauwe flitsers worden gebruikt.