Waarom rijden Nederlanders zo ver naar links?

auto-expert Mag je parkeren tegen de rijrich­ting in?

Vooral in stadswijken is het soms een uitdaging om een lege parkeerplek te vinden. De verleiding is groot om tegen de rijrichting in te parkeren als aan de andere kant van de weg wél een leeg parkeervak is. Lezer C. van Panhuis vraagt zich af wat eigenlijk de regels hiervoor zijn. Onze auto-expert Niek Schenk geeft antwoord.