Waarom zijn knallende uitlaten niet verboden?

Autoredacteur Niek Schenk antwoordt: ,,Dergelijke uitlaten zijn wel degelijk verboden. Alle uitlaatsystemen moeten een demping hebben. Dat is onderdeel van de typegoedkeuring, die bepaalt of een voertuig mag worden toegelaten op de openbare weg. Alleen met demping kunnen uitlaten voldoen aan de geluidsnormen. Sinds kort is het zelfs verplicht dat vervangende uitlaten voorzien zijn van een typegoedkeuring.’’

,,Het geluid dat een uitlaat mag produceren verschilt per voertuig. De maximale waarde wordt uitgedrukt in dB(A) en is vastgelegd in het kentekenregister bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Het betreffende voertuig mag die waarde met niet meer dan 2 dB(A) overschrijden.’’

,,De oorsprong van het knallen dat u hoort is overigens niet aan de uitlaat te wijten. Het ontstaat doordat er te veel brandstof wordt ingespoten in het motorsysteem. De brandstof die dan nog vrijkomt wordt verbrand in de uitlaat of de turbo en dit veroorzaakt de knal. Dit te veel inspuiten van de brandstof is verboden, omdat het direct gevolgen heeft voor de uitstoot van het voertuig.’’

Onze autoredacteur Niek Schenk beantwoordt elke week lezersvragen. Mail je vraag naar auto@dpgmedia.nl

Meer vragen en antwoorden vind je in ons dossier.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.