Wachttijden voor rijexamens lopen op tot half jaar: ‘Het is compleet uit de hand gelopen bij het CBR’

De wachttijden voor een rijexamen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) lopen veel sneller op dan verwacht. Wie les heeft in de regio Gorinchem of Dordrecht, kan pas over ongeveer een half jaar afrijden. ,,Dit heb ik nog nooit meegemaakt.’’