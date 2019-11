Walging én waardering: zo reageert het internet op bizarre pick-up van Tesla

Is Elon Musk gek geworden? Dat is de meest gehoorde reactie op Tesla's Cybertruck. De meerderheid hoopt op een grap en noemt de pick-up ‘bizar’ en ‘foeilelijk’, maar de ‘Teslapostelen’ prijzen het ontwerp de hemel in.

Zomaar een grap op Instagram: Elon Musk die zogenaamd roept: ‘Ik had gezegd dat je het pyramide-model moest gebruiken voor de marketingstrategie, niet voor de auto zelf!’ Anderen schrijven dat Musk hun design heeft gestolen van een tekening die ze maakten toen ze vijf jaar oud waren. De meest positieve reactie is zo'n beetje van mensen die zeggen dat de Cybertruck zó lelijk is dat ‘ie weer mooi wordt.

We waren gewaarschuwd. Elon Musk had gezegd dat dit model zou polariseren en dat de auto nergens op zou lijken. 'Waren de ontwerpers hun passer kwijt dat ze alleen een geo-driehoek hebben gebruikt bij het tekenen van de auto?’, vragen sommigen zich hardop af. Anderen klagen dat de foto's een wel heel lage resolutie hebben, want ze zien alleen maar grote pixels. En tenslotte is er ook een groep die Tesla vraagt of de levering soms op 1 april begint.

Volledig scherm Tesla Cybertruck © Tesla

De Cybertruck is gebaseerd op de Lotus S1 Esprit die werd gebruikt in de James Bond-film The Spy Who Loved Me uit 1977. Deze auto transformeerde na een achtervolging tot onderzeeër. In veel reacties die er na de presentatie van de pick-up kwamen, wordt ook gespeculeerd over mogelijke inspiratiebronnen die Musk heeft gehad om tot dit ontwerp te komen. Of hij soms in een studio had zitten blowen of te veel met Lego of Minecraft had gespeeld.

Maar er zijn ook positieve reacties. Elon Musk heeft volgens velen de grootste ballen in de auto-industrie omdat hij iets durft te maken dat anders is dan de concurrentie. Volgens hen zien alle pick-ups er hetzelfde uit. Een aantal mensen zegt aanvankelijk te zijn geschrokken, maar de auto inmiddels wel mooi te vinden.

Volledig scherm Tesla Cybertruck. © Tesla

De reden dat de auto er zo uitziet, is dat de auto een soort exo-skelet heeft, in plaats van een body op een ladderframe. De onverwoestbare roestvrij stalen buitenzijde is net als bij insecten onderdeel van het skelet. Onder de huid huizen de accu's die de auto een actieradius tot meer dan 800 kilometer geven. Ook kan de sterkste versie binnen drie seconden accelereren van 0-100 km/u en maximaal 6350 kilo trekken. En dat alles voor een vanafprijs van 39.900 dollar.