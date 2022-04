Werkgevers roepen kabinet op: Kom snel met hogere kilometervergoeding

Werkgeversorganisatie AWVN vroeg werkgevers hoe zij aankijken tegen de hogere brandstofprijzen en of zij hun personeel tegemoet (willen) komen. Niet eerder was de respons zo hoog: liefst 481 werkgevers reageerden. Vier op de vijf zegt zich zorgen te maken over de opgelopen reiskosten en de gevolgen daarvan voor werknemers.



,,Werkgevers merken dat een deel van het personeel in de problemen komt en vinden dat die groep snel een steuntje in de rug moet krijgen”, reageert Niek Hinsenveld van AWVN.

In het onderzoek zegt bijna de helft van de werkgevers de regeling voor woon-werkverkeer aan te willen passen (36 procent) of heeft dat inmiddels gedaan (8 procent). Dat kan bijvoorbeeld zijn via verhoging van de kilometervergoeding, invoering van een tijdelijke maandelijkse tegemoetkoming of verlaging van de kilometerdrempel vanaf waar de vergoeding begint. De werkgevers zeggen dit te doen uit goed werkgeverschap, maar ook om te voorkomen dat personeel in de problemen komt of overstapt naar de concurrent.

Quote Het is mooi als het 1 januari 2023 wordt, maar nog beter zou het zijn als het zo snel mogelijk gebeurt Niek Hinsenveld, AWVN

Nu is de onbelaste kilometervergoeding nog altijd 19 cent per kilometer. Het gros van de werkgevers wil best meer vergoeden, maar alleen als de fiscale regels worden versoepeld. Als zij nu meer vergoeden dan 19 cent zijn ze zo’n 20 procent duurder uit door afdracht van sociale premies en belasting. De werknemer houdt er bovendien maar maximaal 50 procent van de extra vergoeding aan over.

Het kabinet heeft al aangekondigd de onbelaste reiskostenvergoeding per 2024 stapsgewijs te verhogen naar 23 cent, maar dat duurt de werkgevers te lang. Daarom roept de AWVN het kabinet op om sneller maatregelen te nemen. De Tweede Kamer heeft daar ook al op aangedrongen. Het kabinet heeft beloofd hier bij de behandeling van het Belastingplan 2023 in het najaar op terug te komen, laat een woordvoerder weten.

Hinsenveld: ,,Er wordt over gepraat om het moment naar voren te halen. Het is mooi als het 1 januari 2023 wordt, maar nog beter zou het zijn als het zo snel mogelijk gebeurt.”

Meer thuiswerken ziet de werkgeversvereniging niet direct als oplossing omdat het voor een grote groep werkenden niet mogelijk is, zoals installateurs of verpleegkundigen. De AWVN ziet wel dat sommige bedrijven inzetten op duurzame alternatieven als ov-abonnementen en e-bikeregelingen.

