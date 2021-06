Wie wil er nog een auto van de zaak? De ondergang dreigt

Jarenlang was het voor bedrijven een aantrekkelijke manier om nieuwe werknemers binnen te hengelen: een fonkelnieuwe leaseauto als secundaire arbeidsvoorwaarde. Maar de traditionele ‘auto van de zaak’ staat onder druk. Waar de dikke leasebak – populair geworden in de jaren 80 – voor velen een statussymbool was, behoort hij anno 2021 voor steeds minder werkende Nederlanders tot de mogelijkheden.